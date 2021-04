Una polvere bianca e profumata usata per l’igiene della pelle di adulti e neonati. Utilizzata solitamente dopo la doccia o il bagnetto, aiuta ad assorbire l’umidità e addolcire la pelle per tutto il giorno.

Nel neonato, in particolare, evita arrossamenti e irritazioni.

Stiamo parlando del talco, un prodotto economico e che da generazioni è usato per l’igiene intima. Non può mai mancare nel nostro armadietto del bagno.

Oltre alla sua funzione classica, possiamo utilizzarlo per risolvere tanti problemi della vita quotidiana. Per assorbire le macchie di olio, per deodorare le scarpe e la scarpiera, per pulire i vetri, ecc.

Da alcuni anni è utilizzato anche dai migliori make-up artist.

Mai avremmo pensato che questo prodotto per i neonati potesse aiutarci ad avere un trucco impeccabile da mattina a sera

Il talco è un ottimo alleato della pelle grassa. Aiuta ad assorbire il sebo in eccesso e a migliorare la tenuta del trucco per tutto il giorno. Proprio per questo, se non abbiamo la cipria, possiamo sostituirla con il talco.

È un’alternativa economica anche per eseguire il baking make-up.

È una tecnica che permette di minimizzare i pori, avere un effetto pelle perfetto e zigomi altissimi. Una pratica che necessita di fondotinta, di correttore illuminante e di una cipria molto chiara.

Si realizza, in particolare, nella zona del contorno occhi, ai lati del viso e sul mento.

La cipria, che serve a fissare gli strati di trucco, può essere sostituita con il talco. Data la sua consistenza, bisogna applicarne una quantità maggiore.

Il nostro make-up durerà tutto il giorno senza sbavature né pelle lucida.

Utile per risolvere tanti problemi quotidiani

Ma il talco ci viene in aiuto risolvendo tanti piccoli problemi di bellezza. Oltre a tenere sotto controllo i cattivi odori, è utilizzato per accentuare la lunghezza delle ciglia, per lenire i rossori della ceretta e per assorbire il sebo in eccesso sui capelli.