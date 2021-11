Impossibile resistere a questa dolce carezza dal sapore autunnale. Cremosa e ricca di gusto, la torta che stiamo per preparare farà felice grandi e piccini. Inoltre, la sua preparazione è talmente semplice che provvedere alla sua realizzazione piacerà molto anche a noi.

D’altronde, come resistere al fascino senza tempo di una delle più classiche, amate, fatte e rifatte ricette della tradizione?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita di assaggiare un bel pezzo di torta di mele. Quel dolce tipico della cucina buona e genuina di un tempo ormai lontano.

Basta nominarle per far affiorare alla mente quelle profumatissime torte della nonna appena sfornate che inondavano la cucina di sapori buoni e avvolgenti. Quelle preparazioni che non vedevi l’ora di assaporare a morsi grandi e bramosi.

Ricette golose da copiare subito

Tra le innumerevoli ricette dei dolci tradizionali, ricordiamo con affetto le classiche e intramontabili mele cotte. Queste sono quelle più gustose da provare assolutamente.

Per rendere ancora più cremoso il risultato finale, ecco la ricetta della torta di mele frullate che sta spopolando in questi giorni.

Infine, è da non perdere la torta di mele non solo buona da mangiare ma anche bella da vedere, per far impazzire tutti in poche mosse.

Mai assaggiato una torta di mele così buona grazie a questa crema inebriante che accontenta subito tutta la famiglia

Per la torta che prepareremo questa sera, serviranno:

1 uovo;

200 grammi di farina tipo 00;

100 grammi di burro;

60 grammi di zucchero;

mezza bustina per lievito per dolci.

Per la crema

300 millilitri di latte intero;

2 tuorli;

35 grammi di farina;

scorza di 1 limone;

80 grammi di zucchero;

1 pizzico di sale.

Per la decorazione

4 mele

Preparazione

Innanzitutto preparare la base. In una ciotola, inserire l’uovo e lavorarlo con lo zucchero. Poi versare il burro fuso, la farina setacciata e il lievito. Mescolare fino ad ottenere un composto liscio e uniforme. A questo punto, chiudere la ciotola con una pellicola trasparente e far riposare in frigo per mezz’ora.

Intanto, preparare la crema al limone. In un pentolino versare il latte e far bollire con la scorza del limone e un pizzico di sale. Mescolare di tanti in tanto. Nel frattempo, lavorare i tuorli con lo zucchero, aggiungere poi la farina setacciata e mescolare con cura per evitare grumi.

Una volta portato a bollore il latte, versare gli altri ingredienti nel pentolino e far cuocere a fuoco basso. Mescolare continuamente fino ad ottenere una crema densa e profumata. Basteranno 5 minuti. Poi, eliminare la buccia di limone e mettere da parte.

A questo punto, sbucciare e tagliare a fette sottili 4 mele. Poi, prendere l’impasto dal frigo e stenderlo con l’aiuto di un mattarello. Successivamente, prendere una tortiera rivestita da carta da forno e disporre l’impasto, fino a coprire i bordi dello stampo. Versare la crema e decorare con tutte le fettine di mela, posizionate in fila per creare un spirale.

Far cuocere a 180 gradi per 30 minuti. Ed ecco che potremmo finalmente dire di non aver mai assaggiato una torta di mele così buona grazie a questa crema inebriante che accontenta subito tutta la famiglia