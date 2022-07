Mai assaggiato una pasta alla norma più gustosa e leggera senza melanzane fritte e il segreto per renderla cremosa anche senza ricotta

La caprese di mozzarella e pomodoro è uno dei piatti più consumati in estate. Come rivelano gli esperti, forse non sarà l’abbinamento più leggero per il nostro stomaco. Eppure la sua semplicità e freschezza, più la velocità con cui la si prepara, ne fa un piatto molto amato.

Nessuno nella stagione calda rinuncerebbe al pomodoro, un ortaggio che rappresenta l’Italia, e ad alcune tra le sue ricette più famose. Tra queste troviamo la pasta alla norma, detto in siciliano “sucu di milunciani”, un piatto della tradizione povera che ha saputo conquistare anche i palati più sopraffini.

Per prepararla non serve altro che della salsa di pomodoro di ottima qualità, melanzane fritte e ricotta salata come tocco finale. Prepararla sembra semplice, ma anche la norma ha i suoi segreti.

Nella ricetta di oggi sveleremo il mistero per prepararla con qualche variazione, che la renda più light e allo stesso tempo piena di sapori mediterranei. Scopriremo di non aver mai assaggiato una pasta alla norma più gustosa e leggera, però senza friggere le melanzane.

Una versione pensata per chi desidera un condimento meno grasso, tuttavia senza rinunciare ai sapori della tradizione. Infatti, non ci accorgeremo nemmeno dell’assenza della frittura.

Vedremo anche come sostituire la ricotta salata, che a volte è difficile da trovare.

Sicuramente una pasta alla norma senza melanzane fritte sembrerà un affronto a tutti i puristi. Eppure, è davvero possibile ricreare gli stessi sapori della ricetta classica.

Gli ingredienti sono:

a) 400g di pasta corta di grano duro (fusilli, sedani rigati);

b) 2 melanzane viola rotonde siciliane;

c) olio EVO;

d) basilico fresco abbondante;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) 500g di pomodori pelati.

Procedimento

Iniziamo tagliando le melanzane in 4 parti e poi in fette sottili da 3mm. Poi prendiamo uno scolapasta dove mettiamo le melanzane e le cospargiamo di sale grosso. Poniamo al di sopra un peso e lasciamole spurgare per un’ora.

A questo punto asciughiamole con carta da cucina. Prepariamo una teglia da forno e rivestiamola. Proseguiamo bagnando ciascuna fettina, aiutandoci con un pennello, con olio, qualche goccia di limone e 1 pizzico di sale. Cuociamole in forno a 180°C fino a quando risulteranno dorate, ma non croccanti.

Nel frattempo prepariamo il sugo. In una casseruola doriamo l’aglio, uniamo i pelati e una parte di basilico. Cuociamo per 15 minuti e aggiungiamo una metà delle melanzane. Una volta che la pasta sarà cotta al dente, giriamola direttamente nella pentola. Serviamola con il resto delle melanzane e altro basilico.

Al posto della ricotta grattugiata, si può far abbrustolire del pane grattugiato con 1 pizzico di olio e sale e poi cospargere la pasta.

