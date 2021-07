Mai come d’estate ci rendiamo conto di aver accumulato più o meno grassi e liquidi in varie zone del corpo. Insieme a fianchi, cosce e glutei, la pancia è spesso quella che tende a rilassarsi ed essere gonfia.

Vediamo quali sono i 4 passi fondamentali per ritrovare una silhouette più affinata che ci farà sentire belle e toniche. Applicando questi accorgimenti ogni giorno avremo dei risultati garantiti e visibili che durano nel tempo.

Magre e snelle in soli 10 minuti al giorno con 4 suggerimenti per appiattire la pancia

La prima cosa che dobbiamo affrontare è la questione dell’esercizio fisico. Anche se siamo già magre potremmo notare una mancanza di tono muscolare, in questo caso è importante rafforzare la parete addominale. Questo aiuterà la pancia ad appiattirsi ed inoltre avere addominali forti. Sarà utile per sostenere la schiena ed evitare certi dolori soprattutto lombari.

In secondo luogo è importantissimo bere e idratarsi, soprattutto d’estate. Questo ci aiuterà ad eliminare più velocemente le tossine e lo sostanze non necessarie all’organismo. Ci aiuterà inoltre a drenare i liquidi in eccesso ed anche a perdere peso.

Dieta e alimentazione per ridurre lo stress e avere una pancia rilassata

L’alimentazione corretta permetterà al nostro apparato digerente di svolgere al meglio la sua funzione. Avere poi una regolarità intestinale ci eviterà gli spiacevoli gonfiori di pancia e ci aiuterà ad avere un ventre piatto. Integriamo quindi molte fibre insieme all’assunzione di almeno 1,5-2 lt di acqua al giorno. Questi accorgimenti aiuteranno il transito intestinale e ci permetteranno di smaltire calorie e grassi in eccesso.

Se vogliamo essere magre e snelle in soli 10 minuti al giorno con 4 suggerimenti per appiattire la pancia è consigliata l’integrazione di probiotici . Difatti questi ultimi aiutano l’organismo a mantenere attiva ed equilibrata la flora intestinale. Si utilizzano sotto consiglio di un medico e sono fondamentali per migliorare la nostra digestione. Secondo la “Fondazione Veronesi” abbinati ad una corretta alimentazione favoriranno la scomparsa dei gonfiori intestinali e di altri disturbi dell’apparato digerente.