I mercati azionari USA a che punto sono? Quali sono le prospettive di Wall Street nelle prossime, ed ultime, 3 settimane di campagna elettorale? E’ lecito domandarselo, dopo la battuta d’arresto di settembre. Ma, magicamente e grazie a una promessa di una montagna di soldi i mercati USA hanno ripreso a correre. Vediamo cosa gli spinge e per quanto possono ancora salire.

Perché la Borsa USA potrà salire fino al 3 novembre

A settembre i maggiori indici azionari statunitensi hanno avuto una battuta di arresto. Dopo avere raggiunto il massimo storico nell’ultima settimana di agosto, dando vita al rally d’agosto, a settembre i prezzi hanno subito una brusca discesa. Il calo, però, si è interrotto nella terza settimana di settembre, quando gli indici, dopo avere toccato un minimo relativo, sono rimbalzati.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Adesso la domanda è se questo rimbalzo può durare fino alla fine di ottobre. E ci si chiede se i prezzi potranno raggiungere e superare i massimi storici realizzati a fine agosto. Per rispondere a questa domanda è necessaria una premessa. La Borsa, per gli investitori americani, è considerata un luogo dove si formano le ricchezze. In USA sono diffusi privati cittadini che hanno accumulato enormi fortune grazie all’investimento sui mercati finanziari.

Per il cittadino americano una Borsa che tira, significa ottimismo e benessere. Quindi, a tre settimane dalla elezione del Presidente degli Stati Uniti, è estremamente difficile, che l’attuale inquilino della Casa Bianca permetta il calo dei mercati. E’ quindi molto probabile che la Borsa USA possa continuare a salire fino al 3 novembre.

Magicamente e grazie a una promessa di una montagna di soldi i mercati USA hanno ripreso a correre

L’apprezzamento di Wall Street si basa anche su una scommessa degli operatori. L’attuale Presidente Trump ha promesso, se verrà rieletto, una nuova iniezione di aiuti monetari eccezionale. Una super manovra per dare ancora ulteriore vigore alla ripresa. E le Borse stanno scommettendo su questa manovra e sulla rielezione di Trump. Ma non è detto che se anche vincesse l’altro candidato, Biden, la manovra non sarebbe messa in campo.

E comunque le Borse, che salgono sulle indiscrezioni e scendono sulle notizie, per tre settimane potranno salire grazie a questa magia comunicativa. Dopo l’elezione si vedrà. Ma quello potrebbe essere il punto di svolta.

Intanto l’S&P500 (US500) prosegue la sua salita. Secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa, i livelli da monitorare per la settimana sono 3.500 punti al rialzo e 3.400 punti al ribasso. La conferma del superamento dei 3.500 punti, porterà i prezzi al massimo storico e, probabilmente, oltre. Sotto 3.400 punti, l’indice S&P500 può tornare fino a 3.300 punti.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.