Adesso che praticamente tutta Italia è tornata in zona rossa, possiamo dedicarci al verde di casa. In questi giorni stiamo vedendo tutta una serie di articoli utili su come abbellire i nostri balconi e i nostri giardini. Madre natura ci dona la piantina migliore in assoluto per allontanare gli insetti da casa, adesso che arriva il caldo. Parliamo della lavanda. Purtroppo, l’innalzamento delle temperature degli ultimi anni ha permesso a molte specie di insetti di sopravvivere. Non è raro, infatti, vedere già da qualche giorno zanzare e cimici. Ecco come intervenire in maniera naturale per prevenire la loro presenza nelle nostre case.

La lavanda è l’insetticida del momento

Se esiste una piantina che previene l’arrivo delle zanzare e di altri insetti, questa è proprio la lavanda. Infatti, tanto è profumata e piacevole per noi, quanto fastidiosa per le zanzare. Madre natura ci dona la piantina migliore in assoluto per allontanare gli insetti da casa e mantenere gradevole il profumo dell’aria. È ora il momento giusto per riempire terrazzi e zone verdi della casa con questo insetticida naturale. Se, invece decidessimo di piantarla a terra, ricordiamoci di farlo vicino a finestre e porte di casa e, in zona soleggiata.

La lavanda attira api e farfalle

Se vogliamo fare anche un’azione eco benefica, piantare la lavanda, significa creare l’habitat preferito da due specie quasi in estinzione: api e farfalle. Avremo così il perimetro di casa frequentato dalle coloratissime farfalle, ma anche dalle api, che si daranno così da fare, per impollinare i nostri fiori.

Un bene per il nostro corpo

Quando decidiamo di piantare la lavanda, ricordiamoci che nei secoli che furono, le donne la utilizzavano per dei bagni benefici. I suoi fiori secchi sono infatti tonificanti per la nostra pelle, ma anche per i capelli. Le matrone romane, che ci tenevano moltissimo all’aspetto e alla bellezza, facevano infatti dei frequenti bagni con la lavanda.

