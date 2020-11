Con l’intensificarsi della crisi Covid 19 e l’arrivo del nuovo lockdown in molti si saranno messi a leggere. Romanzi, saggi, novelle: chi più ne ha più ne metta. Magari qualcuno ha riscoperto i classici, e tra i classici non possiamo non pensare a Proust e al suo “Alla ricerca del tempo perduto”.

Diciamo che i più golosi non si fermano alla lettura, ma vorrebbero prepararsi la ricetta tradizionale delle madeleines a casa. Eh si, quelle madeleines che Proust amava tanto e che gli facevano ricordare la sua nostalgia.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Sembra una sfida impossibile, ma con un pò di pazienza le possiamo preparare tutti. Madeleines fatte a casa, il segreto per preparare la ricetta tradizionale

Madeleines a casa

Per preparare la ricetta tradizionale delle madeleines fatte a casa è necessario far sciogliere del burro. In un’altra boule, unire farina setacciata e zucchero semolato, lievito in polvere e sale. Passaggio fondamentale è aggiungere della scorza di limone e della scorza di arancia nella boule.

In seguito, una volta aggiunto il burro, ormai fuso, bisogna mescolare il composto. Infine, è necessario aggiungere le uova, una alla volta, e lasciare riposare il tutto per almeno 45 minuti.

Il segreto

Il vero segreto per preparare delle madeleines tradizionali a casa non riguarda un ingrediente. Diciamo che, in questo caso, riguarda un accessorio da cucina: lo stampo giusto.

Infatti, la madeleine tradizionale cuoce in forno a 180 gradi per tredici minuti in uno stampo a forma di conchiglia. Eh si, lo stampo a forma di conchiglia è il segreto per preparare delle vere madeleines tradizionali!

Come ci dice Proust, le madeleines risvegliano la nostra nostalgia e fanno riaffiorare i ricordi passati. Noi aggiungiamo che tutto questo è vero, ma affinché si verifichi dobbiamo scegliere con cura gli stampi giusti.

Abbiamo, dunque, visto come preparare le Madeleines fatte a casa, svelando il segreto per meglio gustare la ricetta tradizionale.