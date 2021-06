Dalla fusione di due semplici ingredienti è possibile ottenere un prodotto davvero molto utile. Si tratta dell’oleolito, un macerato naturale a base di un olio ed erbe con diverse proprietà. Macerare queste erbe ha incredibili benefici sul corpo e straordinari utilizzi in cucina che tutti dovrebbero conoscere.

La Redazione vuole illustrare i migliori oleoliti per gli usi più diversi e tutte le loro incredibili proprietà. Questo macerato oleoso ha meravigliosi vantaggi non solo nella cosmesi e sulla salute, ma anche in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le migliori erbe e oli da utilizzare a questo scopo

Le tecniche di macerazione sono tutte diverse e spesso distinguibili in due categorie: macerazione a freddo e a caldo. Da entrambe le macerazioni, le piante cedono i loro principi attivi al grasso di macerazione. È consentito usare le parti più diverse della pianta, partendo da fiore o foglie oppure da semi, frutti e radici.

È possibile usare un oleolito come olio da massaggiare sulla pelle con proprietà lenitiva, emolliente, balsamica, ma non solo. Ecco quali sono le migliori piante da macerare in diversi oli per ottenere incredibili vantaggi.

Lasciar macerare queste erbe ha incredibili benefici sul corpo e straordinari utilizzi in cucina

Per quanto riguarda gli oli di macerazione, consigliamo di puntare sull’olio di sesamo, quello di cocco, jojoba, riso e girasole. Poi ancora olio d’oliva, olio di semi di lino oppure l’olio di mandorle dolci. Molto dipenderà anche dall’utilizzo alimentare o cosmetico dell’oleolito. Tra le piante migliori figura innanzitutto la salvia con funzione antiossidante e stimolante.

L’oleolito di camomilla è perfetto anche per donare ai capelli meravigliosi riflessi dorati, mentre quello al timo è utile per contrastare la formazione di brufoli.

Bisogna usare l’oleolito alla lavanda contro punture d’insetto e scottature. Il suggerimento è sempre però quello di applicarlo prima in piccole zone per scongiurare possibili reazioni allergiche non considerate.

L’oleolito alla menta è fortemente rinfrescante, mentre quello al tarassaco attenua le macchie e le discromie della pelle.

Come ottenere questo macerato oleoso

Una volta scelto l’effetto desiderato e individuata la pianta e l’olio, suggeriamo di usare queste dosi. Occorrerà mezzo litro di olio e 750 grammi di fiori, se questi sono freschi, 250 se sono secchi. Collocare olio e fiori in un contenitore di vetro di colore scuro.

Nella macerazione a freddo occorrerà attendere 30 giorni d’infusione circa, agitando il contenitore almeno una volta al giorno. Le tempistiche sono pari invece a circa 5 ore per la macerazione a caldo tramite il bagnomaria. È possibile usare quello di curcuma o di zafferano ad esempio anche in cucina per insaporire i piatti. Non bisogna tuttavia confondere gli oleoliti con gli oli essenziali.