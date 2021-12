Tante sono le decorazioni che adornano le nostre case nel periodo delle feste. Non solo artificiali, ma anche naturali. A partire dagli abeti addobbati, sebbene ultimamente si tenda a preferire quelli sintetici. Ma oltre all’albero di Natale, vi è anche altro verde tipico di queste feste. Diverse sono, infatti, le piante divenute altamente simboliche del periodo.

Tra queste, impossibile non pensare subito alla classica Stella di Natale. La stessa, però, ha bisogno di particolari accortezze per poter essere rigogliosa durante le festività e anche per sopravvivere oltre. Spesso sottovalutiamo questi sintomi, ma macchioline e foglie che cadono nella Stella di Natale potrebbero essere spia di errori comuni ma letali.

L’euphorbia pulcherrima

Ciò che comunemente chiamiamo Stella di Natale è detta anche Poinsettia e in gergo tecnico sarebbe l’Euphorbia pulcherrima. Pulcherrima deriva dal latino e significa bellissima, un appellativo che la pianta merita pienamente.

È una pianta tipica del Messico e fiorisce da novembre a gennaio. La sua caratteristica principale sono le grosse brattee rosse, spesso erroneamente scambiate per i fiori. Abbiamo già visto a tal proposito il trucchetto per far tornare rosse le sue foglie.

Un’altra peculiarità da tenere presente è che contiene un lattice velenoso. Ciò la rende una tra le piante nocive natalizie per cani e gatti, ma anche per noi.

Sebbene quella rossa sia la più nota e diffusa, ne esistono di svariate sfumature selezionate dai vivaisti, ma queste sarebbero maggiormente cagionevoli.

In ogni caso, anche la classica Stella rossa ha le sue esigenze e determinati sintomi potrebbero comunicarci qualcosa da correggere e da rimediare.

Macchioline e foglie che cadono nella Stella di Natale potrebbero essere spia di errori comuni ma letali

Spesso, nonostante le accortezze, notiamo comparire alcuni dettagli che ci fanno capire che la Stella sta soffrendo e potrebbe abbandonarci.

Urge capire, dunque, cosa stia succedendo per salvarla e mantenerla rigogliosa.

Se compaiono sulla Stella di Natale delle macchie grigie, e inoltre le foglie si increspano e cadono, probabilmente la stiamo innaffiando troppo. Per risolvere sospendiamo le annaffiature finché il terreno non sarà completamente asciutto.

Se le macchie dovessero divenire nere, purtroppo potrebbe non esservi soluzione, perché potrebbe aver subito già l’attacco di un fungo.

Foglie gialle e che cadono, al contrario, indicherebbero una somministrazione d’acqua troppo bassa.

Solitamente basta darle acqua una volta a settimana, riempiendo il sottovaso o inumidendo il terriccio, senza però far cadere acqua sulla pianta. La parola d’ordine è sempre moderazione, ricordiamocene.

In questo periodo dovremo tenere la pianta dentro casa, poiché ricerca calore, ma non eccessivo. Inoltre, dobbiamo posizionarla alla luce ma non in modo diretto.

Le foglie, incluse le brattee, però, potrebbero insecchirsi e cadere anche a seguito di altri problemi, quale un colpo di freddo. Prestiamo attenzione dunque alle correnti d’aria in casa.

Stando accorti a questi particolari e dettagli, la nostra Stella di Natale potrebbe realmente avere una lunga e florida vita davanti a sé. Potremo quindi di conseguenza bearci della sua bellezza a lungo.

