Tutti teniamo molto alla pulizia della nostra casa. E se poi parliamo di piatti, posate e bicchieri, l’attenzione raddoppia. Infatti, su questi utensili, noi mangiamo e cuciniamo. E si sa che il cibo che ingeriamo deve essere servito su superfici igienizzate per la sicurezza della nostra salute. In più, possiamo ammetterlo, è sempre bello avere un set da cucina limpido e perfetto. Sarà un po’ da vanitosi, ma diciamocelo, piace davvero a tutti. Ma a volte, nonostante puliamo continuamente, i nostri utensili non sembrano brillare. Per esempio, troviamo delle macchie sulle posate dopo averle pulite? Ecco dei rimedi naturali per eliminarle.

Bicarbonato di sodio

Credo che a questo punto nessuno sia più sorpreso di trovare il bicarbonato tra i rimedi naturali. Sappiamo infatti il grande aiuto che il bicarbonato ci può dare nelle pulizie domestiche. In questo caso, non dovrete fare altro che prendere una ciotola foderata in alluminio. Riempitela di acqua calda e mescolate un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Poi, immergete in questo composto le posate per mezz’ora. Sciacquate con acqua fredda e fate asciugare naturalmente. Passate alla fine un panno morbido sulle posate per eliminare le macchie d’acqua. Non crederete ai vostri occhi. La vostra argenteria splenderà come mai prima d’ora!

Dentifricio

Questa volta, anche il dentifricio può venire in nostro soccorso. Infatti, a quanto pare il dentifricio non elimina solo le macchie sui denti, ma anche quelle sulle posate! Assicuratevi però che il vostro dentifricio non sia gel. Inumidite le posate e applicate con uno spazzolino morbido il dentifricio. Pulite il tutto molto delicatamente e sciacquate con acqua fredda. Sarà sorprendente vedere le macchie sparire in un lampo!

E se ho posate in acciaio inossidabile?

Se le vostre posate sono in acciaio inossidabile, nessun problema! Usate dei guanti per riempire un contenitore con acqua e candeggina (non esagerate!). Lasciate riposare le posate nel composto per un’ora e sciacquatele. Il risultato sarà stupefacente e voi non avrete più questo problema!

Quindi, se trovate delle macchie sulle posate dopo averle pulite, ecco dei rimedi naturali per eliminarle. Sarà facilissimo e la vostra argenteria sembrerà nuova di zecca!