C’è una bella sorpresa questa primavera per le donne stufe delle solite tinte per capelli. Andranno infatti di moda tre colori giovanili e originali, ma allo stesso tempo non troppo impegnativi.

Stagione nuova, capelli nuovi

Con l’arrivo del bel tempo, bisogna prendersi più cura della propria chioma. Infatti, in primavera i capelli tendono a cadere, ma con qualche accorgimento si potrebbe ridurre il danno: per esempio sarebbe consigliabile fare il pieno di otto frutti e ortaggi di stagione.

Ma in primavera sale anche la voglia di cambiare stile. La tendenza è lasciarsi alle spalle i colori scuri dell’inverno e abbracciare nuance più brillanti e fresche. Insomma, è il momento giusto per osare un po’ con le tinte per capelli!

Chi vuole una soluzione naturale ed economica, dovrebbe creare una maschera fai da te per coprire i capelli bianchi o la ricrescita. Chi invece cerca un cambio di look più drastico può provare un nuovo colore di capelli. Ma quale?

Il biondo o il castano sono dei classici intramontabili che possono essere declinati nelle varianti più alla moda. Ma il colore che davvero spopolerà nella primavera estate 2022 è il rosso. Attenzione, però: non qualsiasi rosso, ma tre nuance in particolare. Vediamo come scegliere la più adatta al proprio stile.

Macché biondo o castano, ecco 3 colori di capelli di tendenza nella primavera estate 2022 per apparire giovani e alla moda

Il colore che più di tutti illuminerà le giornate di primavera è il rosso rame naturale. Questa nuance è giovane e giocosa, e per di più può stare bene a tutte: si può infatti scegliere una tonalità più accesa o più cupa a seconda del proprio incarnato. Il rosso rame è dunque la scelta perfetta per chi vuole aggiungere un tocco di calore alla propria chioma, mantenendo allo stesso tempo un look naturale.

La seconda opzione è il rosso ramato brillante. È molto simile all’opzione naturale, ma più intensa. L’effetto è originale ma elegante. Questa è la soluzione migliore per chi vuole osare.

Infine, per chi vuole provare la tendenza dei colori caldi, ma senza esagerare, c’è una nuance molto fine. Si tratta del biondo albicocca, una tonalità più calda del classico biondo dorato, ma meno intensa del rame. È il colore perfetto per un romantico look primaverile.

Insomma, macché biondo o castano, ecco 3 colori da provare subito.

