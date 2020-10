Mangi tanto pesce e non sai se va bene? Ecco la risposta che stai cercando. Ci vuole tanto tempo per cucinare il pesce e altrettanto tempo per pulirlo. Ma se cucinato in modo corretto può veramente stupire. Di pesci ne esistono una quantità infinita, quindi sicuramente tra tutti quelli presenti qualcuno ti piacerà. E una volta trovato non potrai più fare retromarcia. È stato detto più volte che mangiare tanta carne fa male, ma se mangiamo spesso pesce cosa succede al nostro corpo?

La dieta perfetta dice che bisogna evitare di mangiare sempre la stessa cosa. Mi spiego meglio. Quello che bisogna fare è evitare di mangiare ad esempio per tre giorni di fila le proteine della carne. È importante ruotare, quindi un giorno proteine della carne, un giorno del pesce e un giorno di legumi. In questo modo il nostro corpo assimila le giuste sostanze e soprattutto le assimila tutte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ma se mangiamo spesso pesce cosa succede al nostro corpo?

Il pesce fa benissimo, è un cibo veramente sorprendente e se siete a dieta dovete sapere che il pesce è anche molto magro e molto proteico. Ma se mangiamo spesso pesce cosa succede al nostro corpo? Nel pesce si trova la vitamina D, che ha un ruolo centrale nella salute delle ossa e del sistema immunitario. Le ossa devono essere forti per sorreggere il nostro corpo e con l’età queste diventano fragili. Per questo motivo è importante rafforzarle correttamente. Stessa cosa vale per il sistema immunitario. Più banalmente questo serve ad evitare che ci prendiamo malattie o virus. Avere un buon sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale nella salute della persona.

Tutto questo è dato dalla vitamina D, che si trova nel pesce. Quindi è importante consumare pesce e non snobbarlo. La vitamina D è presente in grandi quantità anche nel latte e derivati, tuorlo d’uovo, alcuni funghi, noccioline e soprattutto nei raggi del sole.

Approfondimento

Come inserire il pesce nella dieta.