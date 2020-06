Ma quanto fa bene la pappa reale, non solo ai bambini, ma anche agli adulti. Ed ecco perchè. Quante volte da bambini ci siamo sentiti dire dal medico o dal pediatra: “ci vuole della pappa reale per questa creatura!”. Col chiaro riferimento del dottore ad assumere qualcosa di benefico per darci forza in maniera naturale. Infatti è energetica, ma non solo, perché è un’alleata preziosissima del nostro sistema immunitario. Grazie alla laboriosità delle nostre piccole amiche api, che ci donano anche miele e propoli. Splendidi prodotti che, da millenni aiutano l’uomo nella sua quotidianità. La pappa reale è fantastica per la sua azione antinfiammatoria e antibatterica.

Dall’Antico Egitto

Si dice che gli Egizi utilizzassero il miele e tutti i suoi derivati, sia in campo alimentare che medico e cosmetico. Era molto apprezzato anche dai Faraoni, che si facevano fare delle maschere di bellezza assieme alle loro regine. Talmente completa dal punto di vista nutrizionale, la pappa reale fa bene non solo ai bambini, ma anche agli adulti. È formata da acqua, carboidrati, proteine e vitamine del Gruppo B, oltre ad alcuni minerali. Una vera e propria fonte di benessere.

Le sue virtù miracolose

La squadra di nutrienti che la compone, come detto, permette all’uomo di trarre benefici e giovamenti, grazie anche alla presenza dei flavonoidi. La pappa reale è:

– Antiossidante

– Anti- age

– Antinfiammatoria

– Neuro regolatrice

Essendo talmente benefica, la pappa reale è anche l’alimento dell’ape regina.

Tutti i casi in cui è utile

Sono molti i suoi campi di utilizzo, essenzialmente come integratore per ridare energia, soprattutto ai cambi di stagione. Ma quanto fa bene la pappa reale, non solo ai bambini, ma anche agli adulti nei casi di: