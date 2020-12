Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella sua semplicità, il creme caramel è sicuramente uno dei dolci più graditi dai nostri bambini. Ma, non solo loro. Veloce, gustoso ed economico, è un dessert per tutte le occasioni, che, come la panna cotta, non stanca mai. D’altronde, il mito pone le radici di questo dolce addirittura nell’antica Roma, quando sembra venisse usato alla fine degli opulenti banchetti dei senatori dell’impero. Ma quanto è facile e gustoso fare il creme caramel col microonde, seguendo la ricetta dei nostri Esperti.

Gli ingredienti per 5 persone

Calcolando che parliamo di un dolce, i cui bis sono molto graditi, suggeriamo gli ingredienti per 5 persone:

5 uova;

600 ml di latte;

100 grammi di zucchero per l’impasto;

vanillina o 1 bacca di vaniglia;

zucchero per la formazione del caramello.

La preparazione

Ma quanto è facile e gustoso fare il creme caramel col microonde, seguendo questi passaggi:

prendiamo un contenitore da microonde e versiamo all’interno il latte e la vaniglia, scaldandoli a potenza massima per circa tre minuti;

in una terrina, sbattiamo uova e zucchero, lasciandoli poi riposare;

muniamoci di uno stampo da creme caramel per microonde, e versiamo sulla base due cucchiai abbondanti di zucchero e due abbondanti di acqua;

mescoliamoli, amalgamandoli e cuociamo nel microonde, sempre a potenza massima per quattro minuti, a metà dei quali però, mescolando nuovamente il tutto;

uniamo le uova e lo zucchero con la vaniglia, togliendo ovviamente la bacca, in caso di utilizzo di quella naturale;

versiamo tutto sopra il caramello che abbiamo creato in precedenza e rimettiamo nel microonde per altri 4/5 minuti;

facciamo molta attenzione, perché a questo punto, dovremo coprire con un foglio di carta da forno e terminare la cottura per 5 minuti, ma al minimo della potenza;

estraiamo quindi dal microonde, lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e mettiamo in frigorifero per poi consumarlo.

