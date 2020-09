Ma quanti batteri si nascondono sotto la fede che portiamo ogni giorno? Sia donne che uomini amano gli accessori. E moltissime persone indossando gli anelli che la sera togliamo prima di andare a dormire. Chi invece è sposato, la fede la tiene tutti i giorni, 24 ore su 24. Spesso infatti quando la leviamo, sul nostro dito, rimane un bel segno nitido. Ma vi siete mai chiesti il livello di batteri che si annida sulla nostra mano?

Se per caso vostra moglie o vostro marito vi dovesse vedere senza fede, potrebbe essere un problema. Soprattutto se avete un partner geloso. Subito potrebbe iniziare a pensare che magari l’avete persa, oppure in alcuni casi cose peggiori. Ma magari semplicemente vi siete lavati le mani e vi siete dimenticati di rimetterla. Può succedere.

Gli anelli e i batteri

È importantissimo lavarsi le mani. Su questa parte del corpo infatti si annidano tantissimi batteri. Ma se lavate le mani, e tenete comunque la fede o degli anelli, i batteri restano lo stesso. Per questo motivo infatti, ogni volta che lavate le mani, dovreste toglierli e poggiarli via. Dovreste toglierli anche quando fate la doccia e prima di andare a dormire. E prima di coricarvi a letto è opportuno pulirli in modo eccezionale. Volete sapere perché? Volete sapere quanti batteri si nascondono lì sotto? Pensate che il numero dei batteri potrebbe essere pari al numero dell’intera popolazione europea. Ebbene sì, di tutto coloro che abitano in Europa. Quanti sono? Sono circa 730 milioni. Quindi se non vi lavate bene le mani, togliendo la fede, portate a spasso con voi milioni di batteri, che forse sarebbe meglio evitare, no?

Quindi ricordatevi di pulire la vostra fede di tanto in tanto e di pulire bene il vostro anulare. Solo in questo modo ucciderete tutti quei batteri.