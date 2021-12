Mancano ormai pochissimi giorni al Natale e molti di noi sono ancora alla ricerca del piatto perfetto per stupire gli ospiti.

Abbiamo già dato dei suggerimenti su possibili piatti semplici, veloci e gustosi da proporre durante le feste natalizie. Ad esempio, questi irresistibili bignè salati apriranno le danze del pranzo di Natale. Oppure altro che pasta al forno, sono queste le lasagne golosissime e veloci che stanno già spopolando ovunque.

Sebbene lasagne e cannelloni siano tra i piatti più amati e proposti durante le feste, oggi consiglieremo una ricetta che siamo certi stupirà proprio tutti.

Infatti, ma quali cannelloni o lasagne, ecco il primo piatto che vale oro e che conquisterà gli ospiti alla vigilia di Natale.

Chi ha detto che il primo piatto debba avere per forza la pasta come protagonista? La nostra proposta di oggi vede un primo piatto a base di patate che ameranno sia i grandi, sia i piccini. Se vogliamo provare altre idee sfiziose e facili consigliamo queste patate ripiene per una cena squisita.

Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questa straordinaria ricetta perfetta per la vigilia di Natale.

Ingredienti

1 kg di patate;

180 g di tonno;

150 g di mozzarella;

2 cucchiai d’olio evo;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

2 peperoni;

qualche ciuffo di prezzemolo;

1 uovo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, peliamo le patate e tagliamole a cubetti. Mettiamole in un tegamino insieme ad acqua e ad un pizzico di sale. Facciamo cuocere le patate per una decina di minuti. Dopodiché, scoliamole e schiacciamole con una forchetta oppure con uno schiacciapatate. Trasferiamole in una ciotola capiente ed uniamo anche l’uovo e il prezzemolo tritato. Amalgamiamo il tutto e lasciamo il composto da parte.

In una padella mettiamo la cipolla tagliata finemente insieme all’olio e ai due spicchi d’aglio. Facciamoli rosolare per un paio di minuti e, nel frattempo, laviamo e tagliamo i peperoni a cubetti. Uniamoli al soffritto, saliamo e lasciamoli cuocere per 10 minuti. Se necessario, aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua in cottura. A fine cottura, rimuoviamo gli spicchi d’aglio.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 200 gradi ed iniziamo a comporre il nostro sformato. Ungiamo per bene una pirofila e versiamo al suo interno metà del composto di patate. Intanto, scoliamo il tonno e tagliamo la mozzarella a cubetti. Aggiungiamo sopra alle patate il composto di verdure, la mozzarella e il tonno. Infine, copriamo il tutto con le restanti patate.

Spolverizziamo con un po’ di pepe ed inforniamo il nostro sformato. Lasciamolo cuocere per 20 minuti e sforniamolo. Consigliamo di servirlo ancora caldo per poter apprezzare appieno tutto il gusto e la cremosità di questo piatto.

Consigli

Come abbiamo visto, preparare questo piatto è davvero molto semplice. Possiamo personalizzarlo con gli ingredienti che più amiamo e sostituire i peperoni con altre verdure di stagione come i broccoli o il cavolfiore.

Possiamo sostituire anche il formaggio scegliendo al posto della mozzarella della provola. Insomma, diamo spazio alla fantasia ed otterremo dei risultati straordinari.