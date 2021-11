Eleganti e accoglienti i tappeti ci danno il benvenuto nelle nostre abitazioni. Un modo colorato, simpatico ed anche igienico o così sembrerebbe, per accogliere gli ospiti in casa.

Lo zerbino

Dalle dimensioni, dai materiali e dalle fantasie più varie, i tappeti sono un vero e proprio elemento d’arredo. In alcune zone della casa, invece, sono una vera salvezza. Ad esempio in bagno e in cucina dove assorbono le fastidiose gocce d’acqua e ci impediscono di scivolare. Tuttavia questo oggetto che tanto amiamo in realtà ci riserva non poche sorprese.

Un inaspettato covo di batteri

I tappeti sono un vero parco zoologico, come ci ricorda il dottor Philip Tierno Jr che nel suo libro “The secret life of germs” in cui afferma che ogni metro quadro di tappeto è popolato da più di 300.000.000 di batteri, mentre in tutto il WC ce ne sono “appena” 400.000.

Le famiglie di batteri che popolano i nostri tappeti sono davvero infinite. Le più comuni sono le spore di muffa, la salmonella, l’escherichia coli e molti altri. Questi batteri sembrerebbero la causa dell’insorgenza di alcune sintomatologie frequenti come naso chiuso, irritazioni agli occhi o della pelle, affanno, meningiti, infezioni.

Anche i tanto famosi acari fanno parte di questi gruppi di animaletti che popolano i nostri tappeti e invadono le nostre case. Ricordiamo che sono dei veri amanti dei materassi, come riportato in questo articolo, addio agli acari e alle macchie e finalmente materassi come nuovi senza rovinarli con questi trucchetti che stanno spopolando.

Ma quale WC, per gli esperti è questo l’oggetto più sporco della casa e questo è il modo migliore per disinfettarlo

L’oggetto che apparentemente dovrebbe regalarci la salvezza, il tappeto, perché ci permette di pulire i piedi dallo sporco esterno è in realtà il più grande covo di batteri. Ogni giorno, infatti, camminando sul nostro tappeto calpestiamo infinite quantità di batteri. Gli stessi che poi portiamo in giro per tutta casa. Ma allora come fare per pulire i nostri tappeti?

La pulizia profonda passo per passo

Ma quale WC, per gli esperti è questo l’oggetto più sporco della casa e questo è il modo migliore per disinfettarlo. Per pulire ed igienizzare a fondo i nostri zerbini è indispensabile utilizzare alcuni prodotti disinfettanti e procedere ad un’accurata pulizia.

La prima azione da compiere è la battitura, perché dobbiamo eliminare lo strato di polvere che fa da pellicola ai batteri e allo sporco più profondo. Possiamo farlo a mano, battendo il tappeto contro una superficie dura, magari all’esterno della casa, ma anche con l’aiuto di un’aspirapolvere.

Si continua con il lavaggio che va effettuato con prodotti disinfettanti ma che rispettino i tessuti. Tra i prodotti che abbiamo in casa possiamo optare per una soluzione di acqua e aceto (1 lt di acqua e un bicchiere di aceto). Si procede bagnando il tappeto con questa soluzione e appositi detergenti e strofinando la superficie con spazzole adatte. L’uso delle spazzole ci permette una pulizia più profonda.

Per i tappeti più grandi e per quelli in tessuto è importante, dopo il lavaggio procedere alla pettinatura con apposite spazzole aspira acqua. Una volta aver spazzolato il tappeto, è buona norma procedere all’asciugatura all’aria aperta. Prima di riutilizzare il nostro amatissimo covo di batteri è indispensabile assicurarsi che si sia asciugato correttamente.