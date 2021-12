Quasi nessuno riesce a rinunciare ad una invitante fetta di torta o un dolce goloso, soprattutto nelle giornate fredde, una vera e propria coccola a cui non riusciamo a dire di no. Anche in previsione delle feste di Natale la varietà di leccornie che troveremo in tavola sarà sbalorditiva. Eppure, dentro quel piccolo morso di bontà, non bisogna scordare l’insidia degli zuccheri.

Anche se necessari per il nostro organismo, non dovremmo superare determinate soglie, che secondo l’OMS corrispondono a circa il 10% delle calorie giornaliere totali. Anche quando prendiamo un semplice caffè o una tisana dovremmo stare attenti a non usare quantità elevate di zucchero.

Non è semplice rinunciare al gusto gradevole dello zucchero bianco, derivato dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero. Potremo abituare il nostro palato ad altri tipi di sapori, meno zuccherini, ma esistono anche delle alternative valide.

Ma quale stevia o zucchero, il rimedio per addolcire bevande e pietanze è questo straordinario e insospettabile ortaggio

Oltre lo zucchero di canna integrale, molto costoso, potremmo utilizzare anche la stevia, nello specifico le foglie di questa pianta. Nonostante il sapore dolce, simile alla liquirizia, spesso lascia un retrogusto amaro, soprattutto quando è fresca, molte volte bisogna coprire con altre sostanze.

Quindi, potrebbe non essere di gradimento a molte persone o anche rovinare il sapore finale di certi preparati. Nonostante sia una valida alternativa naturale, poco calorica, non è l’unica scelta che la Natura offre.

Ma quale stevia o zucchero, il rimedio per addolcire bevande e pietanze è questo straordinario e insospettabile ortaggio, che troviamo proprio in questo periodo dell’anno, la barbabietola rossa. Spesso sottovalutata e snobbata in cucina, ha un gusto dolciastro molto particolare.

Siamo abituati a vederle raramente in tavola, al massimo mescolate a una ricca insalata. In realtà, questo tubero è indicato per realizzare dolci, biscotti e rendere le nostre bevande, zuppe, e frullati più gradevoli.

Basterà sbollentare leggermente le barbabietole, o frullarle crude, per utilizzarle come impasto o in aggiunta a certi preparati salati, per dare un sapore dolce. Inoltre, il suo colore è davvero caratteristico e renderà le nostre ricette anche scenografiche.

Proprietà benefiche della barbabietola rossa

La barbabietola rossa non dona soltanto un gusto dolce, ma è anche fonte di sali minerali e vitamine. 100 gr di ortaggio contengono soltanto 19 calorie, composto più del 90% di acqua, ricca di fibre, potassio, ma anche calcio e fosforo. Troviamo anche vitamine B1, B2, B3, C, antociani e flavonoidi.

Per questo potrebbe essere considerato un ortaggio depurativo, ricostituente, anche quando siamo influenzati. Invece evitiamo il consumo se soffriamo di calcoli renali o acidità di stomaco.