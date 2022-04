Ma quale shampoo ricercato e prodotti costosi, per ottenere capelli forti e resistenti in primavera basterebbe qualche goccia di questo prodotto

Ce ne saremo di certo accorti. Le mezze stagioni indeboliscono i nostri capelli. La salute di questi non passa solo per l’utilizzo dei giusti prodotti. Ci sono una serie di corrette abitudini da preservare e incentivare. In primo luogo, un corpo sano e una alimentazione equilibrata sono una premessa fondamentale. Inoltre, una grossa influenza sulla luminosità dei capelli ce l’ha anche la mancanza di stress. Grattarsi spesso i capelli, oltre a poter essere segno di un disagio psicologico che colpisce soprattutto le donne, contribuisce alla diffusione del cosiddetto sebo. Questa è una miscela di grassi che viene prodotta dalle ghiandole del cuoio capelluto e che darebbe una consistenza pastosa e unta ai nostri capelli. Non il massimo da vedere.

In primavera, poi, i nostri capelli possono apparire stanchi e sfibrati, propensi alla caduta e deboli. Urge trovare un prodotto in grado di rafforzarli. Un trucchetto facile viene dalle proprietà officinali di un’erba diffusissima e universalmente elogiata. Si tratta dell’olio essenziale di rosmarino che, unito all’olio di mandorla, donerà forza e vigore al cuoio capelluto. Ma quale shampoo ricercato e prodotti costosi, per avere capelli belli come dal parrucchiere ecco una buona pratica.

Come applicare l’olio

L’olio essenziale del rosmarino migliorerebbe il microcircolo, oltre ad essere una fonte di potassio e di magnesio. Questo aiuterà la resistenza dei capelli. Per applicarlo serve però un olio vettore. Ecco che l’olio di mandorle dolci ci aiuta con le sue proprietà, avendo una funzione emolliente e lenitiva molto apprezzata e nota in cosmetica.

Lo reperiremo senza problemi in farmacia o presso qualsiasi erboristeria. Così, prima del risciacquo, possiamo procedere con l’applicazione. Versiamo qualche goccia di olio essenziale di rosmarino all’interno di una mezza manciata di olio di mandorle dolci. Mescoliamo, applichiamo e lasciamo agire per circa 10 minuti massaggiando tanto la cute quanto la punta dei capelli. Proseguiamo poi con il risciacquo.

Ma quale shampoo ricercato e prodotti costosi, per ottenere capelli forti e resistenti in primavera basterebbe qualche goccia di questo prodotto

I risultati saranno evidenti e molto gradevoli agli occhi di tutti. Concludiamo poi il lavaggio evitando errori molto comuni. Mai esagerare con il phon diretto e vicino. Questo secca i capelli e li indebolisce. Usiamo allora il diffusore, per spargere gli effetti del getto d’aria calda. Come detto, anche lo stress incide sulla bellezza e luminosità dei nostri capelli. Pratichiamo così esercizi che lo riducano, come questa tecnica sulla respirazione che ci occuperà appena 5 minuti della nostra giornata.

Approfondimento

Non lo shampoo ma l’olio essenziale di questo frutto prodigioso domerebbe i ricci, illumina i capelli secchi e ne contrasterebbe persino la caduta