Ma quale leg lift e crunch, per la pancia piatta è questo il miglior allenamento secondo i ricercatori di Harward

Sono diversi gli esercizi che ci permettono di lavorare sui muscoli addominali per avere il famoso e adorato ventre piatto. I ricercatori dell’Università di Harvard hanno analizzato diversi tipi di allenamento e hanno rivelato il miglior esercizio per eliminare i famigerati rotolini del punto vita.

Con l’arrivo dell’estate oltre a rivalutare qualche peccato di gola e adottare una dieta sana, alcuni di noi hanno già intrapreso un programma di allenamento. Molti potrebbero pensare che l’esercizio migliore per allenare l’addome sia il crunch. Quest’ultimo è il più classico degli esercizi con cui, sdraiati sulla schiena con le mani dietro la testa, alzando testa e gambe, cerchiamo di avvicinare i gomiti alle ginocchia. Altro esercizio collaudato per il ventre piatto è il leg lift. In questo caso, sdraiati sulla schiena con le mani lungo il corpo si alzano le gambe unite a 90°. Ebbene non sarebbero questi gli esercizi più efficace per addominali scolpiti.

Ma quale leg lift e crunch, per la pancia piatta sono gli esercizi isometrici i migliori allenamenti secondo i ricercatori di Harward

Si tratta di esercizi in cui si raggiunge una posizione, non si vanno ad estendere i muscoli ma rimangono contratti per alcuni secondi. Solitamente si inizia con il mantenimento della posizione per 25 secondi e si va via via aumentando. Fra gli esercizi isometrici troviamo il plank ed i suoi derivati. Il plank più classico prevede i gomiti poggiati a terra e posizione prona. Ci si alza sulle punte dei piedi e poggiando il peso del corpo sulle punte dei piedi e sui gomiti. Dovremmo cercare di resistere almeno 30 secondi. Secondo i ricercatori di Harward una delle ragioni della maggior efficacia di questi esercizi sarebbe la contrazione dei muscoli oltre i 10 secondi. Inoltre con il plank si farebbe lavorare in modo equilibrato sia i muscoli addominali sia quelli della schiena. Vediamo però il migliore dei plank secondo la celebre università.

Plank in Hollow

Il miglior plank in assoluto per i ricercatori americani è quello in hollow. Si ottiene con le scapole allargate verso l’esterno e tenendole lontane dalle orecchie. Inoltre i piedi vanno poggiati sul dorso, contraendo i glutei. Infine sempre gli scienziati di Harward consiglierebbero di non trascurare anche gli esercizi isometrici laterali. Occorre sdraiarsi a terra su un fianco e poi sollevare il corpo poggiando il peso su un piede e sull’avambraccio. Manteniamo la posizione per circa 5 secondi per parte. Cambiamo lato e ripetiamo.

Vuoi bruciare più calorie?

Se la corsa ti affatica forse dovresti provare ad esercitarci con la corda da saltare elettronica. Questa corda è dotata di manopole ergonomiche e conta sul display quanti giri riesci a fare. Molti tipi di corda elettronica sono dotati anche di contabilizzazione delle calorie che andiamo a bruciare ma possiamo già anticipare che 10 minuti di salto con la corda equivalgono a 30 minuti di corsa. Il costo di una corda elettronica è di circa 16 €.

Ma quale leg lift e crunch, per la pancia piatta bastano alcune serie di plank, ecco il miglior allenamento secondo l’Università di Harward.