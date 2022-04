Tra gli elettrodomestici più usati c’è senza dubbio il forno a microonde. Sempre più diffuso nelle case degli italiani, il forno a microonde ha moltissime funzioni che permettono di semplificarci la vita. Non solo possiamo scaldare gli alimenti al suo interno, ma anche scongelare cibi e preparare delle vere e proprie ricette. La comodità del forno a microonde è davvero indiscutibile ma, come ogni elettrodomestico, ha bisogno di regolare manutenzione e pulizia.

Dopo vari utilizzi, dentro e fuori l’elettrodomestico si possono accumulare schizzi, sporco e macchie di unto e grasso, senza contare i cattivi odori. Scegliere prodotti naturali per la pulizia della casa, oltre a farci risparmiare sul costo di prodotti specifici, potrebbe metterci al sicuro da sostanze nocive. È per questo motivo che oggi spiegheremo che possiamo pulire il forno a microonde in modo naturale e rimuovere il fastidioso odore di bruciato in pochi minuti.

Ma quale aceto, per pulire il forno a microonde sporco e incrostato ed eliminare facilmente l’odore di bruciato bastano 3 rimedi naturali

Dalle nostre nonne abbiamo imparato che nella dispensa abbiamo già tutto ciò che serve per mantenere una casa pulita. Sebbene l’aceto sia sicuramente uno dei metodi più utilizzati, oggi vogliamo suggerire un’economica alternativa altrettanto efficace. Molti di noi già sanno che il bicarbonato è un prodotto formidabile ed utile a 360 gradi in casa e in giardino. Per pulire efficacemente il microonde da sporco ed incrostazioni, per prima cosa rimuoviamo il piatto girevole. Versiamo in un contenitore adatto al microonde mezzo litro d’acqua e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio. Posizioniamo il recipiente nel microonde, impostiamolo alla massima temperatura e facciamo agire il prodotto per cinque minuti. Dopodiché, spegniamo l’elettrodomestico e procediamo con la pulizia usando una spugna morbida oppure un panno in microfibra. Possiamo lavare a mano il piatto del microonde mettendolo in ammollo in acqua calda e bicarbonato. Sporco e cattivi odori saranno un lontano ricordo.

Stop alla puzza

Per eliminare il classico e fastidioso odore di bruciato che spesso invade il microonde possiamo usare limone e cannella. Tutto ciò che dobbiamo fare è mettere dell’acqua in un pentolino per microonde e aggiungere due stecche di cannella e mezzo limone. Facciamo bollire la miscela nell’elettrodomestico per qualche minuto e, dopo aver spento il microonde, potremo rimuovere la condensa. Usiamo un panno morbido ed avremo nuovamente un elettrodomestico privo di odori. In alternativa, possiamo fare bollire questa miscela sui fornelli e trasferirla in un recipiente da mettere nel microonde. Lasciamola chiusa al suo interno e dopo qualche minuto non sentiremo più puzza di bruciato.

Ancora un rimedio

Ma quale aceto, per pulire questo elettrodomestico e liberarlo dalla puzza velocemente basta davvero poco. Un ultimo rimedio molto efficace contro i cattivi odori è costituito da caffè e bicarbonato. Entrambi questi prodotti sono capaci di assorbire odori sgradevoli, dunque perché non usarli anche in questo caso? Mettiamo un po’ di polvere di caffè oppure dei fondi essiccati in un piccolo recipiente. Aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato, mescoliamo il tutto e lasciamolo per tutta la notte dentro il microonde spento. Il giorno dopo noteremo la differenza.

