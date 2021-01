A molti di noi sarà capitato di sentirci offrire un ‘bicchiere della staffa’ quando siamo a casa di amici, o anche fuori in compagnia in un locale.

Il ‘bicchiere della staffa’ è il nome dato all’ultimo drink che si beve prima di tornare a casa, o prima di salutare gli amici. Questa espressione ha un’origine antica, e una storia molto interessante, che può rivelarci qualcosa delle abitudini dei nostri antenati e del loro rapporto quotidiano con l’alcool.

Come è nata questa curiosa espressione? Ma perché l’ultimo drink della serata si chiama ‘bicchiere della staffa’?

Si beveva prima di montare a cavallo

La staffa è una parte dei finimenti del cavallo. Si tratta di una struttura in metallo in cui il cavaliere inserisce il piede per issarsi in sella. Ma che cosa c’entra la staffa del cavallo con le nostre abitudini festaiole? Ebbene, l’espressione ‘bicchiere della staffa’, è nata quando i signori erano soliti muoversi a cavallo e recarsi a bere nelle locande.

Il bicchiere della staffa era l’ultimo bicchiere che si condivideva con gli amici prima di lasciare la locanda e tornare a casa. Ma perché l’ultimo drink della serata si chiama bicchiere della staffa? Si chiama così perché veniva bevuto quando gli amici avevano già un piede nella staffa per montare in sella e tornare a casa. Questa espressione antica viene utilizzata ancora oggi.

Ma anche altre lingue hanno un modo particolare per indicare l’ultimo bicchiere della serata.

Ma perché l’ultimo drink della serata si chiama ‘bicchiere della staffa’? Gli inglesi dicono ‘berretto da notte’

In inglese, il bicchiere della staffa viene chiamato ‘nightcap’, e questo termine ha una storia altrettanto interessante. ‘Nightcap’, infatti, significa letteralmente ‘berretto da notte’ e indica il berretto che si indossava prima di mettersi a letto. L’ultima bevanda alcolica consumata prima di ritirarsi, ha quindi preso il nome del berretto da notte, e ancora oggi gli inglesi possono offrirci un ‘nightcap’ prima di congedarsi.

