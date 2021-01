Se abbiamo mai partecipato a una serata elegante, un’occasione formale o una cerimonia, certamente avremo avuto occasione di ammirare una grande varietà di abiti eleganti. Generalmente, ad attirare gli sguardi sono gli abiti femminili, più colorati ed esuberanti di quelli maschili. Ma anche i signori hanno una certa varietà di scelta quando si tratta di farsi belli per un’occasione speciale. E naturalmente, tra i capi che non possono mancare nel guardaroba di un vero gentleman c’è il famosissimo smoking. Lo smoking viene considerato l’abito elegante da uomo per eccellenza, rigorosamente da sera, e indispensabile per ogni occasione formale. Ma perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking? Ha qualcosa a che fare con l’abitudine degli uomini di fumare (smoking appunto, in inglese)? La storia è molto affascinante.

Nell’800, i signori utilizzavano degli abiti apposta per fumare

Curiosamente, in inglese l’abito da sera non si chiama smoking. Si chiama invece ‘black tie’ in Inghilterra, e ‘tuxedo’ in America. Perché allora noi utilizziamo un termine inglese? Ma perché l’abito elegante da uomo si chiama smoking?

Il termine smoking, deriva dall’espressione ‘smoking jacket’, cioè giacca da fumo. Fin dall’800, infatti, i gentlemen avevano l’abitudine di ritirarsi a fumare insieme dopo la cena, e dato che le signore non apprezzavano l’odore di fumo sui vestiti, gli uomini indossavano una giacca apposita solo per fumare, la smoking jacket appunto.

La veste da camera è diventata un abito elegante

Nel tempo, la smoking jacket si è trasformata in un capo di abbigliamento molto più formale, e ovviamente, non è più utilizzata soltanto dai signori intenti al passatempo del fumo.

Lo smoking ha sostituito il frac, molto più complicato e formale, che prima era l’unico abito da sera maschile accettato tra l’alta società. Oggi lo smoking esiste in numerose variazioni, e naturalmente, proprio come per le signore, sono ammesse personalizzazioni e uso di accessori. Insomma, l’umile giacca da camera usata per proteggere i vestiti dall’odore del tabacco, si è presto trasformata nell’abito maschile più raffinato a cui nessun signore elegante può rinunciare. Ma lo smoking non basta: ecco anche tre altri capi d’abbigliamento maschile a cui le donne non sanno resistere.