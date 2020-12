Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella vita, a volte, ci sono delle curiosità che rimangono sempre senza risposta. Infatti, per pigrizia, per mancanza di informazioni o per dimenticanza, non si scava mai. E dunque, rimangono dei dubbi che difficilmente vengono risolti. Per esempio, guardando un film, quante volte ci si pongono domande, che poi restano lì, senza fare alcuna indagine? Una delle più comuni è la seguente: “Ma perché i pirati nei film hanno sempre un occhio bendato?”. Una volta nella vita, tutti se lo sono chiesto. Ed ecco qual è la risposta.

Ecco come avere le risposte

Ci si pone spesso delle domande, con la stessa curiosità dei bambini. Ed è bellissimo vedere questo flusso di idee che sorge nelle menti anche degli adulti. L’aspetto negativo di tutto ciò, però, è che tante volte le domande che uno si pone rimangono senza risposta. La voglia di indagare e la necessità di sapere si affievoliscono nel tempo. E la pigrizia sopraggiunge. Ma non deve essere sempre così. E per questo motivo noi del team di ProiezionidiBorsa, abbiamo voluto fornire la risposta a questo quesito davvero curioso.

Ecco perché nei film i pirati hanno sempre un occhio coperto da una benda

Secondo le leggende, i pirati anche nella realtà avevano sempre un occhio coperto da una bandana. E se molti pensano che si tratti di una scelta “stilistica”, le cose stanno ben diversamente. Infatti, questo era un trucco davvero utile per i pirati dei mari. Avendo sempre un occhio coperto, il pirata era costantemente pronto ad affrontare l’oscurità. E questo gli permetteva di vedere meglio al buio, soprattutto quando si dovevano attraversare dei ponti durante una rotta. Perciò, l’immagine non c’entra assolutamente nulla. Si trattava di una necessità che aiutava i pirati a destreggiarsi meglio in mare.

Perciò, se qualcuno si è mai chiesto “Ma perché i pirati nei film hanno sempre un occhio bendato?”, ecco la risposta! Chi lo avrebbe mai detto!

