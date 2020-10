Potrebbe sembrare una domanda sciocca, ma certamente non lo è. Ma il denaro fa davvero la felicità? Da che cosa nasce questa riflessione? Dall’osservazione, sia empirica che in letteratura, che molte persone sacrificano parte del loro tempo. E la sacrificano con un unico scopo: lavorare di più per guadagnare più denaro. Se si trattasse solo di persone che hanno difficoltà economiche, lo capiremmo. In quel caso bisogna fare anche più del possibile. Ma spesso si tratta di persone che difficoltà economiche non ne hanno. E allora perché lo fanno? Guadagnare di più rende davvero più felici?

Pare proprio di no. Uno studio recente dell’Università della British Columbia, anzi, afferma proprio il contrario. Pensare a se stesso ed ai propri affetti rende più felici che guadagnare denaro. Ma come, direte voi? Se ho più denaro posso fare molte più cose. Vero in parte. Perché magari non avrete proprio tempo fisico per farle. Perché quel tempo in cui potreste godervi i soldi l’avete impegnato a guadagnarli. Un classico caso del cane che si morde la coda.

Ma il denaro fa davvero la felicità?

Dopotutto, anche un antico detto popolare dice che i soldi non fanno la felicità. E i detti popolari si basano sull’esperienza. Quindi hanno sempre un fondamento di verità. Naturalmente questo non vuol dire che si debba rifiutare un eventuale aumento di stipendio. E la conseguente maggior carica di responsabilità. Che, invariabilmente, ci consumerà anche più tempo a livello lavorativo. O che un libero professionista o un piccolo imprenditore debbano rifiutare un affare, un contratto. Tutt’altro. Ma non bisogna strafare, questa è la chiave del tutto.

In fin dei conti è lo stesso studio dei ricercatori canadesi che evidenzia come gli intervistati abbiano sì preferito il maggior valore del tempo rispetto al denaro, ma non di molto. Infatti quasi il 40% ha detto che avrebbe preferito avere più soldi, lavorando di più. Per fortuna nessuno, nemmeno per scherzo, ha asserito che avrebbe voluto guadagnare di più producendo di meno.

Una cosa dovrebbe essere chiara, molto chiara quando si parla di soldi e di tempo. Non ha molto senso avere più soldi se non abbiamo tempo per goderceli. Non ha senso accumulare denaro per il gusto di farlo. E non ha senso accumulare una ricchezza che non si può spendere. Quel che conta è come risparmiamo i soldi, e come spendiamo sia il denaro che il tempo che abbiamo a disposizione per godercelo. L’impatto positivo sul nostro benessere nasce proprio da questo. E solo da questo.