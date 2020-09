Ma è vero che in un anno ingoiamo almeno otto ragni mentre dormiamo? C’è chi dice che siano sette, chi otto, chi nove o dieci in un anno o in tutta quanta la vita. Tante le persone inorridite di fronte all’idea che qualche aracnide possa finire nelle loro bocche nel corso delle ore notturne. Tuttavia, ciò non corrisponde al vero. Alcuni sostengono che questo diffusissimo falso mito sia noto già dal 1993. In quell’anno, sulla rivista PC Professional, la giornalista Lisa Holst scrisse in proposito delle false notizie che tendevano ad essere diffuse via e-mail. Tuttavia, questa sorta di bufala ante-litteram non ha preso piede dal web, bensì sarebbe un luogo comune diffuso già prima del 1954, dove venne riportato un libro dedicato al folklore relativo agli insetti. C’è però da specificare che anche quanto citato non sembra trovare vere e proprie corrispondenze sul web. Infatti, non è possibile trovare cenni alla rivista, alla giornalista in questione o il nome del fantomatico ”libro di folklore”. Pertanto, l’informazione in questione è da prendere con le pinze, se non falsa. Un po’ come la storia degli otto anni inghiottiti in un anno. Ma vediamo perché.

Ma è vero che in un anno ingoiamo almeno otto ragni mentre dormiamo?

Durante la notte ci muoviamo molto, russiamo e quindi emettiamo delle vibrazioni che tendono ad allontanare gli insetti, o gli aracnidi in questo caso, che si avvicinano a noi. Secondo Rod Crawford, curatore degli aracnidi al Burke Museum di Seattle, per poterne ingoiare anche solo uno nel sonno dovrebbero coesistere due circostanze particolarmente improbabili: avere la bocca aperta e che vi sia un ragno abbastanza audace da entrare in un orifizio dal quale proviene un caldo respiro. Detto in poche parole, è difficile che ciò avvenga anche solo una volta, figuriamoci sette o otto all’anno! Oltretutto, dovremmo essere noi ad ingoiarlo spontaneamente, cosa che non avviene facilmente mentre dormiamo. Quindi, non è vero che in un anno ingoiamo almeno otto ragni mentre dormiamo e queste sono le ragioni. Il solo fatto che nessuno sappia dare una stima precisa di ”quanti ragni ingoiamo mentre dormiamo” e che quella che ormai possiamo classificare come una storiella appaia in più versioni sono già elementi che dovrebbero spingere a metterne in dubbio la veridicità.