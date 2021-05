Il caffè è certamente una bevanda indispensabile per molti di noi, e spesso sembra impossibile cominciare la giornata senza una bella tazza di caffè fumante. A volte, però esageriamo con le quantità, e possiamo preparare accidentalmente troppo caffè, che non consumiamo subito. In questo caso, è una buona idea conservare il caffè nel frigorifero, per poi utilizzarlo in seguito, magari per un cappuccino o per un latte macchiato.

Ma il caffè conservato in frigo saprà darci la carica come quello appena fatto? Oppure potrebbe degradarsi con il passare delle ore?

Ma è vero che il caffè conservato in frigo per troppo tempo perde il suo contenuto di caffeina? Ecco la risposta a questa domanda.

La caffeina non evapora, il nostro caffè è al sicuro

Tutti sappiamo che una spremuta di arancia o un frullato andrebbero consumati subito per evitare che perdano con il tempo le loro proprietà nutritive, ma vale lo stesso per il contenuto di caffeina del caffè? Ma è vero che il caffè conservato in frigo per troppo tempo perde il suo contenuto di caffeina? La risposta è no. Il caffè, anche se preparato molte ore prima, non perde il suo contenuto di caffeina, in quanto la caffeina non evapora insieme alle molecole d’acqua con il passare del tempo. Non dobbiamo preoccuparci quindi che il nostro caffè non potrà darci la carica se ha passato troppe ore nel frigorifero.

Ma questo non significa che non dobbiamo prestare attenzione ad altri fattori.

Attenzione però all’acidità e alla fragranza

Un caffè conservato in frigorifero per troppo tempo rischia comunque di perdere il suo sapore, e soprattutto il suo aroma. Dobbiamo anche fare attenzione per evitare che diventi troppo acido e che il sapore venga compromesso.

Per evitare questi inconvenienti, è sempre meglio conservare il caffè in un contenitore chiuso, per esempio una bottiglietta o un barattolo di vetro, e non lasciarlo all’interno della caffettiera. Laviamo il contenitore regolarmente per evitare che si formino muffe nel deposito sul fondo. Ecco anche due trucchi infallibili per conservare meglio l’aroma del caffè.