Oggigiorno, la barba è diventata una vera e propria moda per gli uomini. Ma qual è il reale motivo? Molti sostengono sia per attrarre di più il sesso femminile. Però, sorge spontanea una domanda. Ma è proprio vero che le donne preferiscono gli uomini con la barba? Effettivamente, si tratta di un aspetto che suscita la curiosità di molti. Perciò, vediamo se davvero la barba può attrarre di più il gentil sesso.

La barba trasmette alle donne un senso di sicurezza e capacità

Uno studio molto interessante è quello realizzato dal Journal of Evolutionary Biology. Questo gruppo di ricercatori dell’Università del New South Wales, ha indagato sull’influenza che la barba può avere nelle relazioni amorose. A quanto pare, la donna si sente più attratto quando l’uomo non è rasato. Secondo gli studiosi, il motivo è molto semplice. Sembra infatti che la barba trasmetta un forte senso di capacità, forza e carisma.

Sembra, infatti, che le donne si sentano sicure e protette quando l’uomo presenta questa caratteristica.

Le donne vedono gli uomini con la barba come genitori modello

Sembrerà strano a molti di noi, eppure la realtà è proprio questa. Le donne percepiscono gli uomini con la barba come genitori modello. La ricerca pubblicata sul Journal of Evolutionary Biology, inatti, sostiene che le donne percepiscano gli uomini con la barba come più premurosi e attenti. E, quindi, più adatti al ruolo di padre.

Ma è proprio vero che le donne preferiscono gli uomini con la barba?

A quanto pare sì. I ricercatori hanno fornito una risposta totalmente affermativa.

Ovviamente, si tratta di ricerche ancora in via di sviluppo. E questo non significa assolutamente che gli uomini senza barba abbiano meno fortuna con le donne! Ma, semplicemente, in linea generale, pare che le sensazioni di questa caratteristica maschile attraggono una fascia più ampia del sesso femminile!