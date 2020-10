Passiamo la maggior parte delle nostre giornate a preoccuparci del nostro aspetto fisico. Possiamo ammetterlo. È una cosa che ossessiona molte persone. Ci riempiamo la testa di modelli di bellezza perfetti. Guardiamo le foto delle celebrità sui social media. Ci chiediamo perché non abbiamo quelle spalle, quelle gambe o quella pancia piatta tanto agognata. E quindi ecco che arrivano le diete, la palestra, la voglia di raggiungere modelli che, alla fine, sono irraggiungibili. Ma soprattutto sbagliati. Perché? Per il semplice motivo che dovremmo piacerci a prescindere. Il nostro corpo è meraviglioso perché unico. E se crediamo che per quel chilo di troppo non riusciamo a trovare il partner giusto, beh, forse ci stiamo sbagliando. Infatti ci chiediamo spesso: “Ma davvero l’intelligenza attrae più della bellezza o è solo un luogo comune?”. Scopriamolo insieme.

È la scienza che prova a dare una risposta a questo quesito

A concentrarsi sull’argomento, dei ricercatori della University of Western Australia. Il team di studiosi, infatti, ha portato avanti delle inchieste per capire se davvero l’intelligenza sia più importante della bellezza quando si parla di attrazione. Lo studio ha coinvolto 383 persone. Tutte tra i 18 e i 35 anni. Quindi si sta parlando di fasce di età piuttosto ampie, per avere un quadro completo della situazione. E i risultati hanno lasciato davvero di stucco. Siete curiosi? Se siete tra quelli che si sono chiesti almeno una volta nella vita “Ma davvero l’intelligenza attrae più della bellezza o è solo un luogo comune?”, beh, ecco la risposta.

I risultati della ricerca condotta dalla University of Western Australia

I partecipanti dovevano valutare quanto trovassero attraente un discorso portato avanti con intelligenza e capacità espositiva. E almeno uno su dieci ha risposto che sceglie il proprio partner in base alle sue capacità intellettive piuttosto che in base al fisico. Alla fine delle inchieste, gli studiosi si sono trovati completamente d’accordo. L’intelligenza è un fattore fondamentale quando si parla di attrazione.

Al primo posto, troviamo invece la gentilezza. Ma mai l’aspetto esteriore. Perciò, amate ciò che avete dentro! E gli altri lo ameranno di conseguenza!

