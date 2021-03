Cioccolato, pesce e caffè. Se pensiamo ai classici alimenti che favoriscono la concentrazione, sono forse i primi tre che ci vengono in mente. Non sono però gli unici. Ma che sorpresa queste due piantine che favoriscono la concentrazione: basilico e prezzemolo. Se li conoscevamo solo per le virtù aromatiche in cucina, in questo articolo le vedremo in altra veste. Quella di favorire un cervello agile, reattivo e pronto alla concentrazione.

Alimenti utili al cervello per studiare

Quando facciamo una ricerca su internet che abbia come soggetto “alimenti utili per lo studio”, troveremo risposte come:

facilitano l’apprendimento mnemonico;

aumentano la concentrazione;

sviluppano la resistenza e la lucidità mentale.

Ma, non dobbiamo pensare che questi alimenti, come il basilico e il prezzemolo, servano solo agli studenti. Chi lavora in ufficio, davanti al pc e svolge attività più intellettiva che manuale, dovrebbe tenerne conto.

Perché basilico e prezzemolo aiutano la memoria

Ma che sorpresa queste due piantine che favoriscono la concentrazione perché ricche di luteina e zeaxantina. Non spaventiamoci per i loro nomi, soprattutto di quest’ultima. Luteina e zeaxantina, assieme al carotene sono sostanze che favoriscono la lucidità e la reattività cerebrale. Le troviamo anche nei cavoli, negli spinaci, nei peperoni, nella lattuga, nelle carote e nei broccoli. Per questo, insistiamo sempre nel concetto che una dieta ricca di fibre e vitamine porta solo benessere!

Barbabietole e avocado fanno bene alla memoria

L’abbiamo premesso all’inizio di questo articolo: ci occuperemo degli alimenti meno conosciuti ma benefici per memoria e concentrazione. Chiudiamo allora con barbabietole e avocado. Le prime, con la loro ricchezza di nitrati, sono le migliori alleate per l’ossigenazione sanguigna del cervello. L’avocado contiene la luteina, di cui sopra, unitamente a una serie di pacchetti benefici di vitamine che migliorano le nostre difese immunitarie. Permettendo così all’organismo di avere la classica “mens sana in corpore sano”.

