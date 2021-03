Prendiamo in mano due confezioni di latte da un litro e avremo così il peso di 2 chili, esattamente quello dei batteri presenti nel nostro intestino. È per questo che tutti si chiedono ma che cosa ci stanno a fare 2 Kg di batteri nel nostro intestino?

Il secondo cervello del nostro corpo

In questi ultimi anni si sta scoprendo la grande importanza che l’intestino gioca all’interno del nostro organismo. Un ruolo talmente particolare che i medici iniziano a identificarlo col nome di “secondo cervello”. Una definizione ben appropriata visto che nell’intestino risiedono anche cellule neuronali, le stesse presenti nel cervello e che dall’intestino comunicano con questo.

Il microbiota intestinale

Nell’intestino vivono una quantità enorme di batteri sia buoni sia cattivi. Nel corpo umano di un adulto ce ne sono fra 1,5 e 2 Kg. Insieme formano il microbiota intestinale o flora batterica. Questa rappresenta circa l’80% delle difese immunitarie del nostro corpo.

I batteri buoni proteggono il nostro corpo e quest’azione avviene prima di tutto proteggendo le pareti dell’intestino dal passaggio di batteri pericolosi.

Se il microbiota è in disequilibrio allora i batteri negativi prendono il sopravvento. Un microbiota disequilibrato può portare a infiammazioni, e lentamente essere la causa di diabete, asma, allergie, sclerosi multipla, autismo, problemi cardiaci e alcune forme di cancro.

Da un microbiota equilibrato dipende anche il nostro peso come ha dimostrato una recente ricerca. Uno squilibrio della nostra flora batterica provoca un sovrappeso che non dipende dalla dieta e dal movimento che si fa.

Come equilibrare la flora batterica

Per una flora batterica efficiente bisogna avere un’alimentazione equilibrata e un corretto stile di vita. In ogni caso è importante l’assunzione di probiotici, batteri buoni capaci di passare lo stomaco indenni e svolgere la loro funzione riequilibrante. Poco efficace in questo caso sono i yogurt di cui molti fermenti lattici non riescono ad arrivare attivi fin nell’intestino.

Anche i prebiotici sono necessari essendo il cibo dei probiotici, e la loro assunzione permette ai batteri buoni di rinforzarsi e di crescere, stabilendo un giusto equilibrio.

Il microbiota intestinale è il segreto della salute e il suo equilibrio è molto importante per tenere lontani molti disturbi.

Ecco come il microbiota influenza il nostro peso.