Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In una relazione può accadere che si arrivi alla rottura, dopo poco o molto tempo, non importa. Le separazioni sono sempre traumatiche. La cosa, poi, si aggrava allorquando il coniuge ti abbandona e perdi il lavoro e da qui la depressione, perché, casomai, non si è in un’età idonea all’assunzione. Ma a questi poveri coniugi abbandonati, che cadono in depressione, spetta il mantenimento? Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa positivamente in tali casi. Si pensi alla recente sentenza n. 21140 del 2020. Infatti, se il coniuge separato versa in stato di bisogno, perché ha perso il lavoro e ha difficoltà ad essere riassunto, gli spetta un aiuto. Sicché, ha il diritto di percepire dall’altro un contributo economico periodico oppure in un’unica soluzione. Ma tale diritto spetta anche in caso di divorzio oltre che di separazione. Vediamo in quali termini.

Mantenimento in caso di divorzio

La domanda: “ma a questi poveri coniugi abbandonati, che cadono in depressione, spetta il mantenimento?”, si è posta anche in caso di coniuge divorziato. Ebbene, anche in tale ipotesi, al coniuge in stato di bisogno, spetta un assegno periodico quando non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Si tratterebbe di una misura assistenziale riconosciuta all’ex privo di un’indipendenza economica, per ragioni a lui non imputabili.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

L’assegno di divorzio, quindi, non garantisce più all’ex coniuge il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì , semplicemente, l’autosufficienza economica. Sempre che, il richiedente si trovi in stato di bisogno per cause indipendenti dalla sua volontà. In altri termini, l’assegno non spetterebbe a chi, ad esempio, è ancora giovane e ha capacità di inserimento lavorativo. Lo stesso accade, a maggior ragione in caso di sindrome depressiva derivante dalla separazione, che compromette le capacità lavorative della donna.

Oppure, stesso dicasi nel caso in cui la depressione è la conseguenza della difficoltà al reimpiego della donna in età avanzata o adulta. Secondo la giurisprudenza, infatti, il diritto all’assegno va riconosciuto alle persone affette da disturbi psicologici, quali ansia e depressione, che compromettono la loro capacità lavorativa. In questo senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 6663 del 2018.

Approfondimento

Cosa fare in caso di superamento del limite della carta di credito?