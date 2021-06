Il bicarbonato viene impiegato davvero in mille modi. Sicuramente se ci pensiamo ci vengono in mente le pulizie. Abbiamo visto infatti come aiuta a pulire e igienizzare i materassi. O anche come eliminare le macchie di deodorante dai vestiti. Si può usare anche sulle superfici di diverse parti della casa come il bagno o la cucina. Quindi lo usiamo soprattutto per le pulizie di ogni genere. Ma in realtà può svolgere un’azione completamente diversa da quelle più famose. La sveleremo proprio in questo articolo. Scopriremo infatti l’uso meno conosciuto del bicarbonato che renderà freschissima e profumatissima la casa

La giusta atmosfera in casa

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oltre alla pulizia anche depurare e profumare l’aria della casa ha una grande importanza. Entrare nelle stanze e sentire aromi e freschezza è davvero piacevole. Soprattutto durante l’estate che vogliamo combattere l’afa. Ma anche semplicemente dopo aver cucinato qualcosa che impregna l’aria della casa. Allora normalmente magari andiamo a comprare qualcosa che liberi del profumo. Come ad esempio delle candele aromatiche. Ma queste spesso hanno una durata davvero breve. E i profumi che sprigionano svaniscono in poco tempo. È proprio qui che interviene il bicarbonato con questo utilizzo segreto.

L’uso meno conosciuto del bicarbonato che renderà freschissima e profumatissima la casa

Vediamo allora come può venirci in aiuto questo ingrediente sconvolgendo i soliti modi con cui lo impieghiamo.

Ciò che andremo a fare è una candela profumata potenziata dal bicarbonato. Basta prendere una candela agli oli essenziali aromatici. L’importante è che sia chiusa. Ovvero che stia in un contenitore di vetro con un tappo forato da dove escono i profumi. Prendiamo quindi il contenitore leviamo la candela e mettiamo un bello strato di bicarbonato sul fondo. Ora rimettiamo la candela accendiamo e chiudiamo il tappo. Il calore che si genera all’interno farà mescolare gli aromi con il bicarbonato. Questo potenzierà il loro profumo e la sua permanenza nell’aria. Inoltre, sempre questa unione rinfrescherà tutta la casa. Consigliamo di scegliere dei punti strategici dove mettere le candele. In modo che gli aromi arrivino in ogni stanza.