Non tutti hanno sentito parlare dell’olio di rosa mosqueta, eppure per la cura del nostro corpo siamo sempre super informati. L’uso di questo olio vegetale aiuta a contrastare gli effetti dell’invecchiamento della pelle e ultimamente nella cosmesi naturale e in fitoterapia sta andando a ruba.

Le proprietà

Per ottenere questo olio vegetale bisogna spremere a freddo i semi delle bacche della rosa mosqueta. L’olio contiene una gran quantità di acidi grassi polinsaturi. La presenza di acido linoleico e acido alfa-linoleico, partecipano attivamente alla rigenerazione dei tessuti donando elasticità e idratazione alla pelle.

L’olio di rosa mosqueta ha ulteriori benefici perché contiene squalene, con proprietà emollienti e antiossidanti importanti per l’epidermide. Inoltre il retinolo garantisce la riparazione a livello cellulare e possiede proprietà rassodanti.

Scopriamo tutti i benefici

Questo olio vegetale ha inoltre un buon contenuto di vitamina E capace di contrastare l’invecchiamento cutaneo e vitamina K, che stimola la coagulazione. Perciò chi ha arrossamenti e couperose può usare l’olio di rosa mosqueta con effetti positivi. Lo stesso può dirsi per coloro che hanno intenzione di prevenire rughe e segni del tempo. Infatti, quest’olio contribuisce alla formazione del collagene, fondamentale per tenere una pelle elastica.

A quanto pare questo olio vegetale è un vero toccasana per il nostro corpo ed è efficace per attenuare gli inestetismi causati dalle cicatrici e dalle smagliature. Inoltre aiuta la rigenerazione dei tessuti in caso di cicatrici anche chirurgiche

Un altro uso consigliato dell’olio di rosa mosqueta è per curare le scottature ed eritemi solari oppure per la presenza di macchie dovute all’anzianità.

Consigliato per l’acne

I segni lasciati dall’acne sono fastidiosissimi da vedere e molti hanno provato a usare questo prodotto in modo da idratare a fondo la pelle secca e arida. Il risultato ottenuto è soddisfacente: una pelle fresca, compatta, elastica e liscia.

Come utilizzare l’olio di rosa mosqueta?

Applicandolo ogni sera sul viso previene l’invecchiamento della pelle, le macchie e le rughe. Invece applicato sul corpo, lascia la pelle morbida e idratata.