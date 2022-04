L’Uovo terrone di caciocavallo e soppressata è la vera novità della Pasqua 2022 ed è corsa all’acquisto

In tempi di guerra si guarda al sodo. Una volta si voleva stupire il proprio Lui o la propria Lei preparando anzitempo su commissione l’uovo di cioccolato con sorpresa all’interno. Anello, cuore a metà, diamante o qualsiasi altro gioiello d’effetto. Adesso, stando ai numeri e alle preferenze del mondo social, è caccia all’uovo caciocavallo e soppressata. La sorpresa quindi è nel succulento salume.

L’Uovo dell’Emigrante

Viene ribattezzato anche come l’Uovo dell’Emigrante. Il riferimento è alle migrazioni verso gli States del secondo Novecento. Infatti negli anni passati non era concesso ai migranti portare salumi in America per questioni d’igiene. Così molti, giocando d’astuzia, nascondevano i salumi tra le caciotte. Da qui la denominazione del cibo pasquale fratello dell’uovo di cioccolato. Realizzato nella Valle di Diano, tra la provincia di Salerno e la Basilicata, la trovata che vede l’Uovo terrone di caciocavallo e soppressata ha riscosso un successo inaspettato. Modello tutto esaurito.

Dal Sud con gusto

Sempre dalla provincia di Salerno qualche anno fa è venuto fuori il gruppo Casa Surace. Si tratta degli inquilini di un appartamento di Milano che ironizzano sulle premure, i sapori e i gusti del Sud. Poi ne è nata una casa di produzione che conta più di 4 milioni di fan sul web. Il caciocavallo con sorpresa–soppressata al momento pare sia già introvabile. E l’idea indubbiamente originale si è meritata un siparietto in una nota trasmissione radiofonica di un’emittente nazionale.

L’Uovo terrone di caciocavallo e soppressata è la vera novità della Pasqua 2022, è corsa all’acquisto

La singolare ricetta è ormai un prodotto ricercatissimo. Una vera caccia all’uovo nonostante il prezzo comprensibilmente superiore alla media. I più noti marchi della grande distribuzione ogni anno si arrovellano il cervello per cercare di vincere la concorrenza con varianti sempre nuove. Stessa operazione per la lavorazione artigianale. Cioccolato bianco, fondente, speziato, con o senza nocciole. Con aromi, più o meno latte. Per intolleranti e packaging sostenibile e amico della natura. Ma la tradizione e il gusto intenso hanno sparigliato le sofisticatezze del mercato. Un uovo terrone che tutto il Mondo c’invidia.

