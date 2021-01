Ora spieghiamo una ricetta buona e gustosa, semplice da eseguire. L’uovo in michetta, secondo piatto completo e pronto in quaranta minuti è una pietanza tipicamente invernale e salutare, che sicuramente piacerà a tutti. Particolarmente indicata, per chi ha poco tempo da dedicare in cucina, ed è composta da semplici ingredienti. Un secondo piatto completo, indicato anche per la cena, poiché gli ingredienti principali sono i panini michetta, le uova, la verza e la mela.

Ecco l’uovo in michetta, secondo piatto completo e pronto in quaranta minuti.

Ingredienti per quattro persone

a) 280 grammi di foglie di verza;

b) 4 uova;

c) 1 mela;

d) 4 panini tipo michetta;

e) 40 grammi di frutti di cappero;

f) olio extra vergine di oliva;

g) zucchero;

h) sale;

i) pepe.

Procedimento

Pulire le foglie di verza eliminando la parte centrale. Metterle poi in una pentola e sbollentarle in acqua salata per circa cinque o sei minuti e scolare.

Lavare e sbucciare una mela, eliminare il torsolo e tagliarla a pezzetti.

In una padella far sciogliere lo zucchero. Non appena si colorerà, mettere i pezzetti di mela e farli caramellare per due o tre minuti.

Eliminare l’acqua dalla verza strizzandola, tagliarla a striscioline e soffriggerla in padella per un paio di minuti con un poco di olio, il sale, il pepe e i frutti del cappero tagliati in due. Eliminare dai quattro panini la mollica, nel caso in cui ci sia, e la calotta.

Inserire all’interno un po’ di verza e qualche pezzetto di mela, lasciando un po’ di spazio per adagiare le uova.

Rompere quindi ogni uovo, e sistemarne uno per ogni panino.

Foderare con carta da forno una teglia, metterci i panini con le loro calotte e infornare in forno preriscaldato, per circa quindici minuti.

Una volta cotti, toglierli dal forno, e servirli con le calotte, assieme alla verza e alle mele restanti.

Servire le michette ben calde.

La michetta, per chi non lo sapesse, è un panino tipico milanese. La sua caratteristica, è quella di avere una forma a rosetta, ed è vuoto al centro.

È particolarmente indicato per questa ricetta perché, non si deve buttare via la mollica.