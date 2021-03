Come noi abbiamo il nostro amico a 4 zampe così anche il cane ha il suo amico a 2 zampe. E bisogna dire che questo amico per molti versi gli risulta anche abbastanza incomprensibile. Presentiamo perciò l’uomo visto dal cane ovvero tutti i cani si chiedono perché noi non annusiamo loro il sedere.

Un saluto da buoni amici

Quando il cane ci vuole salutare non si limita a due parole di convenevoli come quando si incontrano due umani. Anzi lui ci vuol dare il massimo delle informazioni che possano rendere felice l’altro. Per questo si avvicina a noi e comincia ad annusare le nostre parti intime. Resta poi abbastanza attonito se vede che noi con un gesto di disappunto lo allontaniamo.

Si aspetterebbe al contrario che anche noi ricambiassimo il gesto, andando ad annusare le sue, per conoscere tutte le ultime novità che lo riguardano. Siamo veramente poco dotati di gentilezza e di fiuto!

Un abbraccio di contentezza

Altra cosa che non comprende il cane è perché quando siamo molto contenti lo abbracciamo. Non solo gli diciamo di fare qualcosa che lui ben fa, ma deve anche sopportare queste braccia che gli circondano il corpo. Possibile che questi “amici in piedi solo su due zampe” non capiscono che noi non amiamo gli abbracci?

Ci sembra quasi come se si voglia affondare i denti nella nostra gola. Basterebbe semplicemente abbaiare un po’ e scodinzolare la coda. Ecco un’altra cosa che ci sbalordisce, perché gli uomini non hanno la coda.

Se invece l’amico uomo vuol giocare con noi, basta fare come quando ci va di giocare. Teniamo le zampe posteriori ben ritte e abbassiamo il petto fino a terra allungando in avanti le zampe anteriori e semmai abbaiamo un po’ per invitare al gioco. E qui comincia la corsa in cerchio, proprio come fanno gli amici uomini quando giocano a “guardia e ladri”.

Perché gli uomini non sanno nascondere la loro paura?

Quando gli uomini hanno paura, cominciano ad alzare la voce, ad agitarsi, ad essere sempre più nervosi. Eppure basterebbe un gesto molto semplice affinché nessuno si accorga che si ha paura. Basta mettere la coda fra le gambe, così nessuno avverte i profumi della paura che partono dal sottocoda. Ma appunto dov’è la coda dell’uomo? Sicuramente nascosta sotto gli indumenti: sarà forse terrorizzato?

Nonostante tutto “l’uomo è il miglior amico del cane”.