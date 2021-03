I nostri Lettori che possiedono almeno un gatto chissà quante volte l’avranno visto infilarsi in una scatola. Finalmente, l’università olandese di Utrecht ci svela perché i nostri gatti amano nascondersi nelle scatole. E, della serie: più piccole sono e più si sentono a loro agio. In uno spazio così limitato, che a molti di noi darebbe invece il senso di claustrofobia. Andiamo a vedere con i nostri Esperti l’ennesima spiegazione dei comportamenti cos’ strani del mondo animale.

La prima teoria equivale alle carezze per un cane

L’università olandese di Utrecht ci svela perché i nostri gatti amano nascondersi nelle scatole, dopo aver analizzato per alcuni mesi una ventina di gatti. Ebbene, la prima motivazione di questo atteggiamento è l’equivalente delle coccole che facciamo ai nostri cani. Un micio che si accoccola nella scatola si autoriduce i livelli di cortisolo. In pratica, per il felino di casa, la scatola è una sorta di antistress. Secondo i ricercatori olandesi, infatti, la ricerca del nascondiglio all’interno di una scatola è la conseguenza di un momento particolarmente stressante subito dal nostro gatto. Quale ne sia stato il motivo, ovviamente non c’è dato sapere. Altrimenti, anziché i ricercatori olandesi, avremmo intervistato i gatti.

Un rifugio particolarmente sicuro

Seconda teoria per spiegare il nascondiglio nella scatola, riguarda invece uno dei tipici atteggiamenti dei felini. Dal più feroce a quello domestico, dalla tigre al micetto di casa, hanno tutti in comune il senso di protezione in un ambiente raccolto. In sostanza, mentre il cane sale sul letto e sul divano assieme al padrone, per un micio, la ricerca di un angolo appartato fa parte della sua indole naturale. Da sottolineare, a detta dei ricercatori, che, soprattutto il gatto appena introdotto in un ambiente nuovo, tenderebbe a cercare rifugio proprio nella scatola. Ma, anche nelle borse della spesa, soprattutto quelle capienti in tessuto. Magari anche nella simpatica convinzione di non essere visti.

