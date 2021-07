L’unione fa la forza, e questo è quasi sempre vero: che sia in campo lavorativo, che sia in uno sport di squadra o che sia nella vita di tutti i giorni. Ad esempio se tutti facessimo la raccolta differenziata potremmo ridurre il consumo di rifiuti non riciclabili. Se evitassimo di gettare a terra le cartacce, le nostre città sarebbero più pulite. Quindi sì, l’unione fa la forza, ma anche alcuni cibi se uniti sono veramente pazzeschi.

L’unione di questi due cibi è una vera bomba per il nostro organismo

Stiamo parlando di due cibi abbastanza famosi che sono usatissimi nella medicina ayurvedica. Questa nasce in India e si concentra sul migliorare la vita dell’essere umano grazie all’ausilio della natura. Quindi i metodi si basano sull’utilizzo della natura e di ciò che questa offre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcune cosa già affrontate

Sempre qui sulle nostre pagine avevamo già visto il potere di questi due cibi. Infatti in un precedente articolo abbiamo parlato di come miele e cannella siano utilissimi nel prevenire ad esempio tosse, mal di gola e raffreddore.

Ma non solo, perché infatti sono apparentemente utili nella riduzione del colesterolo, rafforzano il sistema immunitario e riducono la fame nervosa. Insomma l’unione di questi due cibi è una vera bomba per il nostro organismo.

Cosa c’è di nuovo

A quelli elencati aggiungiamo oggi altri benefici. Ma prima di parlarne sottolineiamo che il miele è sconsigliato a coloro che sono diabetici. Raccomandiamo di non utilizzare questi metodi senza aver chiesto prima il parere del proprio medico.

Miele e curcuma sono fantastici per prevenire e combattere la formazione delle carie e lesioni in bocca. Questo secondo uno studio condotto dall’Università di Shahed di Teheran e pubblicato sull’Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. Infatti secondo lo studio, questi due elementi sarebbero in grado di prevenire lo Streptococco Mutans che è una delle cause più comuni delle carie. Come spiega anche il Ministero della Salute in una chiara diapositiva.

Approfondimento

L’alimento con alto contenuto di sostanze nutritive che rafforza occhi e sistema immunitario.