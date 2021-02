Il frigorifero anche detto “frigidaire”, è un elettrodomestico che ha la funzione di conservare il cibo attraverso una camera isolata dall’esterno, dove sono mantenute basse temperature.

È l’elettrodomestico per antonomasia al quale non si può rinunciare, pertanto, immancabile nelle nostre case.

La funzione più importante di questa macchina è quella di allungare la vita degli alimenti attraverso la conservazione, grazie alle basse temperature che limitano la proliferazione di batteri e la putrefazione del cibo.

Regole generali

Tenere il frigorifero aperto il meno possibile. Non riempire troppo il frigorifero, perché consumerà più energia e il raffreddamento sarà meno efficace.

Non dimenticare il cibo in frigo troppo a lungo. È sempre meglio consumare il cibo fresco.

Vediamo ora l’unico metodo efficace per avere cibi freschi più a lungo, che consiste in alcune semplici regole organizzative.

L’unico metodo efficace per avere cibi freschi più a lungo

Per organizzare al meglio l’interno del frigo e mantenerlo sempre ordinato, oltre che per tenere d’ occhio lo stato degli alimenti ecco di seguito alcune tips.

Almeno una volta al mese estrarre tutto il cibo dal frigo ed effettuare una pulizia e disinfezione generale dell’elettrodomestico con acqua e aceto.

Controllare le scadenze degli alimenti, eliminando quelli scaduti ed aperti da troppo tempo.

Creare degli spazi per ogni categoria di alimento con appositi supporti organizzativi, esempio contenitori /divisori, acquistabili comodamente su siti di vendita online. Il consiglio è quello di acquistarli trasparenti così da mantenere un ordine anche visivo. Riporre sempre tutte le cose nel posto assegnato.

Piccoli segreti utili

La porta è la parte più calda del frigorifero, per tanto riporre all’interno esclusivamente alimenti che tendono ad avere poco bisogno delle basse temperature e che quindi hanno una durata di conservazione più lunga. Esempio succhi di frutta, acqua, passate e latte a lunga conservazione.

Riporre i cibi comprati più recentemente dietro e anteporre quelli che già erano presenti nel frigo. Questo piccolo trucchetto eviterà sprechi.

Approfondimento

Quello che tutti dovrebbero sapere per creare un piatto dietetico