Dopo una settimana di freddo intenso, il weekend appena trascorso ha regalato una ventata di primavera in tutta Italia.

Sole e temperature in rialzo ci faranno compagnia anche nei prossimi giorni e molte famiglie sono sta all’opera per mettere a punto le tanto attese pulizie di primavera.

Un’occasione per riordinare e organizzare tutta la casa e dedicarsi alla pulizia più profonda di ambienti, mobili e oggetti che per mancanza di tempo vengono trascurati.

I vetri esterni e le finestre alte e di difficile accessibilità, ad esempio, fanno parte della categoria di faccende domestiche “rimandabili”.

Tuttavia, prima o poi, giungerà il momento in cui si dovranno rinfrescare anche i vetri e le finestre più difficili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

L’unico metodo davvero efficace per avere vetri esterni sempre puliti e brillanti in poche mosse

Molteplici sono i metodi e le tecniche tramandate ed utilizzate per avere vetri splendenti.

Per i vetri esterni posizionati in alto, innanzitutto è necessario non rischiare pericoli di caduta o posizioni scomode e poco agevoli per provvedere alla loro pulizia.

Dunque, prima regola: mai optare per torsioni innaturali della schiena o peggio ancora l’utilizzo di appoggi fortuiti e poco stabili.

Il lavavetri a calamita

Amico delle pulizie veloci, pratiche e senza stress, il lavavetri a calamita è ancora poco utilizzato ma sta guadagnando terreno nelle case degli italiani.

Apprezzato ed utile, lo strumento è ormai sul commercio in ogni forma e adatto per ogni tasca.

Generalmente, è costituito da due componenti uguali tenute insieme da calamite.

Basterà posizionare le due bande, una all’interno e l’altra all’esterno, spruzzare una soluzione lavavetri ed il gioco è fatto.

Grazie alla piastra magnetica si sfrutta la potenza delle calamite per far camminare su e giù il panno pulente. Lo sforzo è minimo e il risultato è davvero ottimale.

Inoltre, spugne e spazzole sono di norma estraibili e lavabili. Da provare assolutamente per avere vetri puliti e raggiungere anche superfici più alte.

Se “L’unico metodo davvero efficace per avere vetri esterni sempre puliti e brillanti in poche mosse” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Condensa su infissi e davanzale addio, da oggi l’umidità non sarà più un problema”.