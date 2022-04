Luna storta nel weekend per Acquario e altri 3 segni zodiacali mentre brillerà intensamente su questi fortunati che spodestano l’Ariete

È trascorsa la prima settimana di aprile e ha già stravolto positivamente e negativamente alcuni segni. Gli astri, però, si sa che sono sempre in moto e le carte in tavola possono ancora cambiare. Sicuramente finora a dominare la scena è stato l’Ariete, che ha trovato grosse gioie sul lavoro e non solo.

Sembra essere il re incontrastato del mese, questo fine settimana non sarà però il favorito. Sebbene mantenga una certa stabilità e lo attendano ancora belle sorprese, per qualche giorno qualcun altro gli ruberà la scena. Potrà consolarsi però di non risultare tra i più sfortunati.

Orizzonte scuro nel fine settimana

Luna storta nel weekend per Acquario e altri segni zodiacali, che probabilmente farebbero bene a non uscire di casa. L’Acquario ritrova la tensione che aveva accantonato e trascorrerà dei giorni in fibrillazione. Data la mancanza di lucidità, sarà meglio rimandare decisioni impegnative per non compromettere i prossimi giorni.

Nervosismo alle stelle per il Capricorno, che avrà l’impressione di non imboccarne una. È necessaria un po’ di pazienza e sarà bene non mettersi alla prova proprio in questo fine settimana. Meglio attendere un momento più propizio.

Risaputo come lo Scorpione non sia mai propriamente facile da trattare, ma ora pungerà davvero e potrebbe essere davvero velenoso. Se non vuole compromettere i propri rapporti, la decisione più saggia che può prendere è di non sentire e vedere nessuno. Tolleranza zero, soprattutto per le classiche critiche che gli si rivolgono.

Continua la situazione altalenante del Toro, che dopo essere risalito torna a crollare. Sarà particolarmente fragile e sottotono. Meglio rimandare le gite fuori porta in compagnia e magari sfogare le proprie frustrazioni dedicandosi a lavori casalinghi.

A grande sorpresa la Luna incorona in questo weekend il Cancro e il Leone. Una svolta segnata dal suo passaggio nel primo segno sabato e nel secondo domenica. Conviene ad ambedue dunque approfittarne.

Il Cancro vivrà un weekend davvero speciale. Potrebbe essere il momento giusto per culminare un rapporto nonché per farsi avanti con qualcuno che è particolarmente caro. Importa poco quale sia il programma, le possibilità che riesca sono davvero alte.

Ancora più fortunato sarà però il Leone. Se ultimamente la sorte l’ha un po’ beffato, ora l’azione della Luna lo ripaga. Sarà infatti sua compagna anche oltre il weekend, accompagnandolo anche all’inizio della prossima settimana. Quindi, se solitamente il suo calcare la mano risulta incauto, ora sarà invece la mossa giusta. L’amore si ravviva e il lavoro porta ottime possibilità da cogliere.

