Luna in Leone e Mercurio in Pesci, ma il segno zodiacale pigliatutto a marzo per amore e successo sarà proprio questo

Seneca diceva che “non esiste vento favorevole per il marinaio che non conosce la rotta da seguire”. Forse aveva ragione. Dobbiamo imparare ad essere decisi sul da farsi. In questo modo, quando avremo l’energia dalla nostra parte, spiegheremo le vele verso l’orizzonte. Gli allineamenti planetari ed il loro posizionamento celeste sembrano propiziare alcuni. Proprio come il vento di cui parlava Seneca. L’energia allora potrebbe essere utilizzata dai fortunati per tracciare il proprio destino.

In questa seconda metà di marzo alcuni sembrano approfittare di circostanze favorevoli e altri meno. Ad esempio questi 2 segni hanno preso una sonora legnata. In compenso ci sono Luna in Leone e Mercurio in Pesci così vediamo, oltre a loro, chi saranno i più fortunati.

Un ciclo fortunato

Come anticipato, i nati sotto il segno del Leone si sentiranno piuttosto energici. Lo faranno a modo loro, come al solito. Qualcuno ne detesterà la cocciutaggine, ma altri potranno apprezzarne lo spirito. In alcuni momenti della vita ci vuole olio di gomito, e loro lo sanno bene. Questa predisposizione alla lotta aiuta spesso a non naufragare. Quindi si può dire, in un certo senso, che nelle difficoltà del momento loro sanno come cavarsela.

I Pesci a marzo saranno sognatori pieni di empatia e di risorse. Dopo aver spento le candeline si sentiranno come dei predicatori. Sono ottime le energie profonde ed il grado di simpatia con il Mondo. Riusciranno a portare acqua dove divampa un fuoco e una scintilla dove c’è della legna da ardere. Nei momenti di riflessione si sentono in pace con se stessi, nonostante il caos del mondo esterno. Per farlo si concentrano sui propri valori e sulle proprie ragioni profonde. Questo è il loro piccolo segreto. Ed è un’ottima notizia perché porta loro la sicurezza di avere un nucleo forte da cui partire. Ma vediamo chi si aggiudica la palma di beniamino degli astri.

Luna in Leone e Mercurio in Pesci ma il segno zodiacale pigliatutto a marzo per amore e successo sarà proprio questo

Potrebbe essere travolto da un’insolita passione e da un fuoco di energia chi è nato sotto l’aurea protettiva della Bilancia. Marte rimarrà favorevole fino ad aprile e lo stesso può dirsi per Venere. Queste sono splendide notizie, perché loro venivano da un periodo confuso. Forse abbiamo presente la sensazione che hanno provato nelle ultime settimane. Guardare spesso il cellulare come se dovesse arrivare all’improvviso una notizia sconvolgente o rivoluzionaria. Poi rimetterlo in tasca e dopo 2 minuti scrutarlo di nuovo, sempre con esito negativo. E così facendo per tutta la giornata. Lo scrittore italiano Dino Buzzati parlava di qualcosa del genere nel Deserto dei Tartari.

Forse stavamo aspettando l’arrivo di un cambiamento forte. E questo non arrivava. E se ci dicessero che quel momento è finalmente giunto per i rappresentanti della Bilancia? Venere e Marte ci ammiccano perché sono vicini. Brillano forte e questo può voler dire solo una cosa. Dobbiamo cogliere l’attimo. Progetti d’amore e di lavoro sono alla nostra portata. Dobbiamo saper prendere il treno e guadagnarci la nostra libertà, anche a costo di qualche rischio calcolato.