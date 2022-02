Febbraio volge al termine e i segni più fortunati continuano a essere Toro, Acquario e Pesci. Non si può sprecare quest’energia così forte quando le stelle sono così favorevoli.

I bambini nati in questo periodo potranno godere di una sensibilità incredibile. Nasceranno con un intuito speciale e godranno di una benedizione particolare dagli astri. Senza indugio, però, ecco quali sono i dettagli che l’ultimo quarto di luna di febbraio donerà ai segni più fortunati del periodo. La fortuna durerà addirittura fino a marzo, quindi non c’è da perdere tempo ma neanche da preoccuparsi.

Il Toro forse si è dedicato troppo al lavoro, nell’ultimo periodo. Ora è il momento di pensare anche all’amore. Non esistono solo il successo personale e i soldi. Anche i single, i separati e i divorziati possono guardarsi intorno e notare quante persone interessanti hanno accanto.

Bisogna fare attenzione anche non essere troppo testardi: le persone hanno la loro individualità che va rispettata. Non si devono imporre le proprie idee e convinzioni agli altri, perché ciò che va bene per sé stessi potrebbe non essere condiviso in toto da tutti.

Anche perché, imparando a lasciare da parte la testardaggine, i progetti iniziano a prendere forma anche sul lavoro. Infatti è forse proprio per l’indole tipica del Toro che questo segno sente di procedere a rilento. È il momento giusto per sfruttare la grande energia che le stelle gli stanno riservando.

L’ultimo quarto di Luna di febbraio indica un momento d’oro per questi segni sommersi dalla fortuna almeno fino a marzo

I nati sotto il segno dell’Acquario beneficeranno di una grande forza grazie all’influenza di Saturno. Seppur uscendo dal periodo nel quale è il Sole a dar loro energia, perché il 19 febbraio termina il loro mese, l’influenza dell’astro si protrarrà ancora per qualche giorno.

Venere pure avrà un’influenza importante sugli Acquario, che in amore sentiranno la necessità di trovare un legame stabile. Questa sensazione accomunerà anche coloro che vivono separati.

Sul lavoro bisognerà fare attenzione a gestire bene le relazioni, ma gli astri sono molto propizi. È il momento di sfruttare la fortuna e buttarsi anche in progetti originali.

Infine, arriva il periodo dei Pesci, che potranno iniziare a beneficiare del potere del Sole per ritornare sulla cresta dell’onda. Anche Giove farà la sua parte, soprattutto nel campo sentimentale, con nuovi amori in arrivo.

All’orizzonte tante buone rivelazioni e forza anche per chi da tempo cerca l’amore. È il momento di dire basta alla diffidenza e sfruttare queste energie anche sul lavoro. La creatività sarà alle stelle e ci potranno essere buone intuizioni favorite anch’esse da Giove.

