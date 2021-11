Con un rialzo di oltre il 50%, l’ultimo mese è stato eccezionale per il titolo Ecosuntek, ma adesso bisogna essere molto prudenti. Per capire la portata di quanto accaduto negli ultimi 30 giorni basti pensare che il titolo in questione ha guadagnato il 52,1%. Come termine di paragone ricordiamo che la media del settore di riferimento è salita solo dell’1,4%.

Prima di andare a discutere in dettaglio la situazione grafica e le sue implicazioni, però, andiamo a guardare lo stato della società dando un’occhiata agli ultimi dati disponibili, la semestrale al 30 giugno 2021.

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato:

“I risultati del semestre sono di assoluta importanza e confermano il trend di crescita intrapreso dalla Società ormai da diversi anni. Il Gruppo, nel semestre, conferma la generazione di utili con un Risultato Netto pari ad 1,2 milioni di euro. Continua la crescita dei ricavi pari ad euro 60,13 mln (+46% rispetto al medesimo semestre 2020), a fronte di un EBITDA margin adjusted pari al 3% e di un EBIT margin adjusted pari al 2%. In aumento anche il patrimonio netto del gruppo che passa da Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020 a Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2021, con un incremento del 15%”

Ottimi risultati, quindi, che pongono le basi anche per un brillante futuro.

Dal punto di vista della valutazione, però, le azioni Ecosuntek sono fortemente sopravvalutate qualunque sia l’indicatore considerato.

L’ultimo mese è stato eccezionale per il titolo Ecosuntek, ma adesso bisogna essere molto prudenti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ecosuntek (MIL:ECK) ha chiuso la seduta del 19 novembre a quota 12,4 euro in rialzo del 7,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista. Le quotazioni hanno raggiunto (e superato) il III obiettivo di prezzo in area 11,6 euro. Questo vuol dire che ci sono elevate probabilità che il titolo possa andare incontro a un ritracciamento la cui entità potrà essere apprezzata solo dopo che l’inversione è stata confermata.

A questo punto della storia possiamo solo dire che il rialzo è avvenuto con volumi in fortissimo aumento. Inoltre, lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto quando il titolo quotava in area 8 euro.

Prima di concludere facciamo notare che Ecosuntek è stato più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 11% a settimana.

