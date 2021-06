Qualche giorno fa Apple ha presentato tutta una serie di novità nel suo evento WWDC 2021. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già esplorato i cambiamenti in arrivo e le varie migliorie che la casa di Cupertino ha pensato per i suoi smartphone e non solo.

In particolare, l’ultimo aggiornamento di iPhone permetterà di fare una cosa utilissima permettendo di lasciare definitivamente a casa il portafogli. Già da tempo, infatti, Apple si sta dedicando a digitalizzare ogni cosa, con la filosofia del cloud che ormai impera su tutto. Dai pagamenti alla gestione dei file personali alla musica, l’ultimo step è quello dei documenti di riconoscimento.

L’iPhone sostituirà carta di identità e patente

Una delle nuove app presentate durante il WWDC 2021 permette infatti la gestione, direttamente su iPhone, dei propri documenti d’identità e di guida. Sarà possibile memorizzare sullo smartphone le informazioni del documento originale ed esibirle, nelle strutture che supporteranno l’iniziativa, in sostituzione e con la stessa validità.

L’aggiornamento, come già anticipato da ProiezionidiBorsa, arriverà nell’autunno 2021. Non bisognerà fare nulla di strano; semplicemente, basterà scansionare i documenti desiderati come se li si stesse fotografando. A questo punto, l’applicazione genererà una copia digitale del documento che sarà memorizzata sullo smartphone. Il trucco ovviamente è che le informazioni sui documenti e la foto allegata devono essere ben visibili nella foto scansionata.

L’ultimo aggiornamento di iPhone permetterà di fare una cosa utilissima permettendo di lasciare definitivamente a casa il portafogli. Come funzionerà

Per accedere alle informazioni, basterà come sempre utilizzare il FaceID o le altre autenticazioni biometriche offerte da iPhone. I documenti verranno salvati nell’app Wallet, già nota agli utilizzatori di iOS in quanto può raccogliere carte di credito, carte fedeltà, biglietti e titoli di viaggio e altro.

Basterà infatti premere il tasto laterale per “estrarre” i documenti desiderati direttamente sul blocco schermo. La funzione non sarà disponibile da subito e ovunque, anche quando iOS 15 verrà lanciato. Inizialmente si partirà dagli aeroporti, come periodo di prova, poi si vedrà se la novità prenderà piede.