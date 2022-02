Uno degli argomenti più discussi e condivisi sui social è sicuramente il make up. Sono tanti i ragazzi giovanissimi che aprono profili e canali in cui dispensano consigli di trucco. Tutto a zero commissioni per gli appassionati di trucco che intendono sperimentarli.

Da qualche tempo, anche su TikTok qualcuno avrebbe lanciato una tendenza che riguarda proprio il trucco labbra. Ricrearla sembrerebbe davvero semplicissimo. Ma, soprattutto, basterebbe utilizzare pochissimi prodotti che tutti conoscono.

Più attenzione al sorriso

Le labbra rappresentano da sempre un punto focale del make up. Il trucco occhi ha la sua importanza, ma è quasi niente senza delle labbra perfettamente colorate.

Come avere labbra carnose senza chirurgia con soli 3 prodotti che tutte hanno nel proprio beauty? Lo dimostrerebbe questo trend virale per il make up delle labbra che conquisterebbe sempre più sostenitori.

Sperimentarlo è davvero molto semplice, a patto di avere una mano ferma almeno per quanto riguarda il contorno delle labbra.

È l’ultima tendenza trucco popolarissima su TikTok per avere labbra carnose senza chirurgia con soli 3 prodotti irrinunciabili

I cosmetici in questione sono una matita per sopracciglia, un blush rosa per le guance e un lipgloss possibilmente trasparente. Se siamo abituati a pensare all’ultimo come a un comune prodotto per labbra, certo non può dirsi lo stesso degli altri 2.

La matita per sopracciglia è un cosmetico normalmente color marrone medio con la mina molto sottili e ben appuntita. Questa serve a riempire le sopracciglia e infoltirle, disegnando piccoli tratti di colore che dovrebbero sostituire i peli mancanti. Certamente esiste un prodotto giusto per ogni tipologia di sopracciglia e la matita è il cosmetico più adatto a chi è alle prime armi.

Il secondo cosmetico è il blush in crema, ovvero un prodotto dalla consistenza cremosa che serve a colorare il viso picchiettandolo sulle guance. Basta mettere il blush in questi punti precisi per far apparire il viso più bello e radioso, ma ecco come utilizzarlo anche per le labbra.

L’applicazione per un effetto rimpolpante

Basterà contornare le labbra con la matita delle sopracciglia, senza uscire dai bordi e seguendo il contorno naturale. Il vantaggio sembrerebbe una matita dalla tenuta più lunga di una comune matita per labbra.

Occorrerà, poi, riempire tutta la superficie delle labbra con il blush in crema, sfumando il colore con il marrone del prodotto da sopracciglia. Basterà applicarlo con le dita o direttamente con la minuscola spugna applicatrice.

In ultimo, un velo di gloss per dare lucentezza e rimpolpare le labbra. Meglio ancora se si tratta di gloss volumizzanti.

Abbiamo visto, dunque, l’ultima tendenza trucco popolarissima che riguarda le labbra, ma le mode in fatto di trucco sono moltiplicate alla velocità della luce negli ultimi tempi, non ci resta che cercare di rimanere al passo.

Lettura consigliata

Serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio per donne di ogni età