L’ultima settimana vede un cambio euro dollaro immobile ma ancora impostato al rialzo. Dopo il veloce recupero di settimana scorsa (La supremazia dell’euro contro il dollaro è stata immediatamente ripristinata. Verso quali obiettivi è diretto il cambio?), infatti, la settimana si è chiusa sugli stessi livelli di apertura.

Questo immobilismo, però, non deve trarre in inganno. L’eccessiva compressione delle quotazioni, infatti, può essere assimilata a quella di una molla molto compressa che quando lasciata libera sprigiona tutta la sua energia potenziale accumulata.

In questo report il nostro Ufficio Studi ha analizzato i time frame, da quello di breve a quello di lungo per tracciare il percorso più probabile per i prossimi giorni/settimane/mesi.

L’ultima settimana vede un cambio euro dollaro immobile ma ancora impostato al rialzo: gli obiettivi rialzisti dell’analisi grafica

Il 19 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,2118 in rialzo dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello -0,02%.

Time frame giornaliero

Le quotazioni continuano a oscillare intorno al livello medio in area 1,2086 (I obiettivo di prezzo). Quello che, però, è successo nelle ultime sedute è una riduzione dell’intervallo all’interno del quale le quotazioni oscillano: 1,2036-1,2140. L’ipotetica molla, quindi, è sempre più compressa e la rottura di uno dei due estremi potrebbe scatenare un violento movimento direzionale.

Allo stato attuale lo scenario rialzista è quello più probabile visto anche il segnale rialzista dello Swing Indicator.

Time frame settimanale

Il recupero dell’importante livello in area 1,2068 è stato confermato e adesso le quotazioni spingono per il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,28. L’unico dubbio riguarda il segnale di acquisto dello Swing Indicator che è ancora assente.

Prestare, quindi, molta attenzione.

Time frame mensile

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,2007 metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Per il resto gli obiettivi sono quelli indicati in figura con prossima tappa in area 1,2828.