L’ultima settimana di ottobre preannuncia guai in vista per 2 segni zodiacali

Dal 30 ottobre, Marte inizierà ufficialmente la sua fase retrograda nel segno dei Gemelli. Quando il pianeta rosso si trova in questa posizione, solitamente, non c’è da stare molto tranquilli. Questo evento, infatti, ha quasi sempre dei risvolti negativi, legati soprattutto alla difficoltà nel relazionarsi con le persone e alla mancanza di energie fisiche e mentali.

Stando alle previsioni dell’oroscopo, quindi, l’ultima settimana di ottobre preannuncia l’arrivo di una fase “down” per molti segni dello zodiaco. In particolare, come vedremo, saranno principalmente due i segni che avranno maggiore sfortuna.

L’ingresso di Marte segnerà l’inizio di un periodo da dimenticare per i Gemelli

Come abbiamo già accennato, Marte inizierà la sua retrogradazione nel fine settimana ed entrerà in Gemelli. Per i nati sotto questo segno, quindi, si prospetta l’inizio di un periodo poco fortunato e che avrà delle ripercussioni in vari ambiti della vita. A pesare sarà soprattutto l’incapacità di relazionarsi e di comunicare efficacemente con le persone. Sul posto di lavoro, infatti, verranno meno quel senso di collaborazione e unità che, solitamente, rendono l’ambiente professionale più stimolante. Il rapporto con i colleghi arriverà, quindi, ai minimi storici, tanto che potrebbero nascere discussioni anche abbastanza pesanti e difficili da gestire.

Questa condizione, che potrebbe durare anche per tutto il mese di novembre, si potrebbe risolvere soltanto con la giusta predisposizione all’ascolto e alla comprensione. Inoltre, bisognerà fare attenzione perché, se non si corre subito ai ripari, il rischio potrebbe essere quello di replicare lo stesso atteggiamento di ostilità anche nei confronti delle persone più care.

L’ultima settimana di ottobre preannuncia una serie di sventure per un segno di Terra

Un altro segno zodiacale che subirà gli effetti negativi di Marte retrogrado sarà quello della Vergine. Per quest’ultimo le maggiori difficoltà si riscontreranno soprattutto in ambito finanziario ed economico, dove inizieranno a pesare le spese ed il caro bollette. Gli effetti di questo periodo non proprio roseo, dal punto di vista del denaro, creeranno i presupposti per un calo di interesse nei confronti del lavoro e della vita in generale. La stanchezza e la scarsa motivazione, dunque, potrebbero prendere il sopravvento ed alimentare i conflitti, già preesistenti, nel rapporto di coppia.

In questa fase, potrebbe essere utile cercare un altro impiego, magari più redditizio e più stimolante. Oppure, un’altra soluzione potrebbe essere quella di intraprendere una nuova attività che possa garantire un’entrata secondaria, capace di colmare parte delle spese. Attenzione, però, a non lasciarsi tentare dai cosiddetti “guadagni facili”, come il gioco d’azzardo, le lotterie e quant’altro, perché potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione.

Lettura consigliata

Soldi e benessere in arrivo dopo l’eclissi parziale di Sole di ottobre