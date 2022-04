L’ultima seduta del Ftse Mib Future ha spazzato via ogni velleità rialzista. Le attese per le prossime settimane

L’ultima volta che ci siamo occupati del future sull’indice principale italiano scrivevamo Il Ftse Mib Future recupera dai minimi, ma il ribasso potrebbe non essere stato ancora scongiurato.

Dopo una settimana all’insegna del rialzo, l’ultima seduta del Ftse Mib Future ha spazzato via ogni velleità rialzista bruciando tutti i rialzi accumulati fino in quel momento e facendo chiudere la settimana al ribasso.

Come vedremo in seguito non c’è ancora nulla di totalmente compromesso, ma tutti gli indizi vanno nella direzione del ribasso.

L’ultima seduta del Ftse Mib Future ha spazzato via ogni velleità rialzista. Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 22 aprile il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 23.917 in ribasso del 2,28% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,52%.

Time frame giornaliero

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa. Come si vede dal grafico, infatti, è ormai da metà marzo che le quotazioni, a livello giornaliero, si stanno muovendo all’interno del trading range 23.691 – 24.865.

Una chiusura giornaliera superiore a 24.865 potrebbe fare scattare l’ultimo movimento rialzista che potrebbe completare la proiezione in corso. L’obiettivo più probabile dopo 24.865, infatti, potrebbe collocarsi in area 26.765, III obiettivo di prezzo e massima estensione rialzista.

Una chiusura giornaliera inferiore a 23.691, invece, potrebbe avere un impatto meno importante proiettando le quotazioni verso l’importantissimo supporto in area 22,695. Solo una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, confermata da una chiusura inferiore a 22.460, potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino all’obiettivo più probabile in area 18.465.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale non ci sono grosse novità. Per la sesta settimana consecutiva, infatti, le quotazioni non riescono a rompere in chiusura di time frame il livello chiave in area 24.420. Fino a quando non assisteremo a questo break, lo scenario più probabile è sempre quello che vede le quotazioni del Ftse Mib Future scendere fino all’obiettivo in aera 20.745.

Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse rompere la resistenza in area 24.420 prenderebbe forza lo scenario rialzista. In questo caso una conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 25.131. In questo caso, il Ftse Mib Future potrebbe accelerare verso l’obiettivo in area 31.710.

Oltre questo livello, poi, gli ulteriori possibili obiettivi sono quelli indicati nel riquadro rosso.